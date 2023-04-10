下半年股匯走勢 外匯局長說「這」指標最關鍵

中央銀行外匯局局長蔡烱民今（10）日分析，美國聯準會升息循環步入末端，美元不會再像過去如此強勢，成為市場共識；展望下半年國內股匯走勢，主要反映市場對歐美景氣的看法，特別是聯準會利率升至高點後，是否會對美國企業財報造成明顯的衝擊。

蔡烱民指出，按照目前聯準會公布的升息路徑，5月再升息1碼後，利率就會一路維持到年底、不會變動，終端利率落於5~5.25%之間；對於聯準會5月還會再升息1碼，市場與聯準會看法一致，但對於今年下半年是否進一步降息，雙方出現明顯歧見，聯準會的官方說法是明年才有可能降息，但美國期貨與債券市場均押寶，聯準會在今年下半年就會調降利率。

蔡烱民說，聯準會今年下半年是否降息，勞動市場與通膨走勢成為兩大觀察重點，在3月美國矽谷等銀行爆發風暴後，市場十分關注美國與歐洲的銀行業是否可能因此緊縮信貸標準，進而衝擊景氣，此外，美國利率升抵高點後，會不會對企業的財報造成明顯衝擊，成為影響國內股匯走勢的關鍵指標。

對於近日中國大陸軍演，對國內股匯市的影響，蔡烱民表示，這幾天股匯走勢非常平穩、未見大幅波動；至於今年下半年國內股匯表現，由於美國升息循環步入末端，美債殖利率變化對金融市場的衝擊相對較小，市場將關注眼光轉向美國利率位於高點後，對於美國的景氣是否形成衝擊，因此，美國企業的財報與獲利情況，會成為影響下半年國際金融市場走勢的最大變數。