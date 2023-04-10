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這家美元定存 6個月年息高達5.2%！

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

滙豐銀行積極搶進金字塔財富管理市場，推出衝破5字頭的超優定存利率，預計會吸引更多的潛在財富管理客群，幫助客戶享受資金靈活調度的便利，隨時掌握投資先機。

滙豐銀行指出，即日起至6月30日為止，該行新開立的「卓越理財」客戶 (包含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行(OBU)客戶)，且於本次開戶前六個月期間內未持有任何滙豐帳戶，滙豐卓越理財尊尚新戶6個月年息5.2%，單筆承作門檻為5萬美元，每一客戶最高承作30萬美元。

滙豐銀行表示，卓越理財新戶定義為：客戶開戶日須為2023年4月1日以後；尊尚客戶且須符合於承作本活動時名下往來資產餘額達等值新台幣1,500萬元以上，卓越理財客戶須符合於承作本活動時名下往來資產餘額達等值新台幣300萬元以上。

滙豐銀行指出，本活動限於分行臨櫃或透過電話銀行理財服務辦理，不適用網路銀行理財服務。

新台幣 財富管理

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