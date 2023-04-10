寬量國際第13屆「Taiwan CEO Week」將在新加坡與香港舉行

備受外資圈關注的寬量國際(QIC)第13屆 Taiwan CEO Week」，今(2023)年將重啟海外行程，4月11至12日與4月13至14日將分別於新加坡與香港恢復舉行，已有Gogolook(走著瞧)與錼創科技（6854）等30家台灣新經濟類型企業將親自前往新加坡與香港與會，讓超過200位全球投資人了解台灣資本市場最新發展趨勢。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基(Alex Lee)今(10)日表示，歷經「數十年磨一劍」的淬煉，台灣新經濟產業已展現十足爆發力，看好2031年台股會有超過100家新經濟類型上市公司，其中10家市值會超過百億美元，且這還只是保守預估。

今年上半年將邁入第13屆的「Taiwan CEO Week」，採半年舉行一次，過去3年因疫情而取消的海外行程，4月11至12日與13至14日將分別於新加坡與香港恢復舉行，讓投資人可以與台灣新經濟領域企業面對面交換意見，並於4月17至28日安排超過千場人次一對一線上會議，將台灣新經濟企業介紹給全世界。

將在新加坡與香港「台灣CEO Week」亮相的30家台灣新經濟企業包括：六角（2732）、國泰金控（2882）、開發金控（2883）、永豐金控（2890）、王道銀行（2897）、葡萄王（1707）、光洋科（1785）、森鉅（8942）、橘子（6180）、雲豹能源、泓德能源、錼創科技、勤誠（8210）、AmazingTalker、永悅健康、百睿達、Kiwi Campus、World Gym台灣、科絡達、Gogolook、萬里雲、愛實境、奧義智慧科技、二十一世紀數位科技、互貴興業、保瑞（6472）、漢達、臻鼎（4958）、融程電（3416）、Gogoro。

此外，4月17至28日將參加虛擬線上會議的台灣企業則有：三陽工業（2206）、巧新（1563）、英利（2239）、保瑞、漢達（6620）、浩鼎（4174）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、農林（2913）、南寶（4766）、光隆（8916）、六角、富邦金控（2881）、國泰金控、開發金控、永豐金控、新光金控（2888）、王道銀行、葡萄王、億豐（8464）、中鼎（9933）、光洋科、森鉅、橘子、雲豹能源、泓德能源、穩懋（3105）、長科（6548）、錼創科技、智崴（5263）、訊連（5203）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、旭隼（6409）、可成（2474）、臻鼎、群光（2385）、聯茂（6213）、達方（8163）、勤誠、融程電、詠業（6792）、Gogoro、AmazingTalker、永悅健康、百睿達、Kiwi Campus、World Gym台灣、科絡達、Gogolook、萬里雲、愛實境、奧義智慧科技、二十一世紀數位科技、互貴興業，合計54家，規模為歷屆來最大，顯示台灣新經濟產業勢力的興起。

李鴻基表示，台灣上市櫃企業有高達90%是中小企業，而中小企業在資本市場面臨的最大問題就是市值太小，市值小就無法吸引國際機構投資人的青睞，因為投入資源研究的效益太小，因此，過去幾年台股出現「國際資金瘋狂湧入台積電（2330）等大型權值股、中小型股卻乏人問津」的情況，這對優質中小型股來說並不公平。

不過，李鴻基認為，在美國聯準會(Fed)啟動升息循環後，過去「企業不成長、僅靠高現金收益率來吸引國際機構投資人」的策略已失靈，取而代之的，是逼得企業要回到成長題材，要靠獨特營運模式以觸發高度成長來說服國際機構投資人。

根據寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)的看法，短期內美國Fed仍會維持緊縮貨幣政策，因其目標是要將通膨率壓到2%以下，而非只是看總體通貨膨漲率，預期美國Fed終端利率將不會拉得太高，頂多落在5%至5.25％，但會維持較久。

李鴻基看好新能源、軟體與生技產業將打造出台股新護國群山，2031年台灣會有超過100家新經濟類型上市公司，其中10家市值會超過百億美元，且這還只是保守預估，以生技產業為例，經過20至30年的發展與投資，台灣已有一群領先公司浮出檯面，待累積足夠研發與資本能量後，將會出現多家國際級生技公司。