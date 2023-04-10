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業界首創！富邦產推「E指保」服務 行動裝置即可投保、申請理賠

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為提供民眾更便利的服務，富邦產險與臺灣網路認證公司（下稱臺網）之TWID身分識別中心合作，打造全新型態服務富邦產險「E指保」，更獲主管機關核准成為首家試辦「結合MID驗證之電子方式簽署要保書及理賠申請書(註)」業務之產險業者，客戶只要透過行動裝置，以行動身分識別(MID)等身分驗證機制，即可完成投保及理賠申請，全程數位化，大幅降低紙本作業與等待時間，提供更安全便利，且有效率的多元保險服務。

富邦產險表示，本次主管機關核准試辦的「E指保」財產保險業務是以自然人投保的汽機車保險、住宅火險及地震基本保險、家庭綜合保險等商品，客戶投保時只要透過載有4G/5G門號SIM卡的行動裝置閱覽要保書，同意相關事項後，選擇所屬的電信業者，經臺網與電信業者確認行動電話號碼、身分證字號、生日等資料無誤後，完成信用卡驗證程序，即完成要保書簽署，全程行動化、無紙化，24小時皆可回傳要保書。

除投保流程外，「E指保」也提供透過MID驗證於網路申請汽機車保險網路理賠，若事故通報人即為車主，只需登入富邦產險保好康保戶會員平台，並通過MID認證程序，即可完成網路理賠申請，無需再回傳紙本理賠申請書，省時又省力。

富邦產險指出，全新電子文件簽署模式的「E指保」服務，E指操作、E鍵傾心，大幅降低投保及理賠的申請時間，且透過電子文件以系統收件，不怕文件遺失，此外，數位形式的驗證簽署流程，更減少保險服務過程中產生的大量紙本文件印製與寄送傳輸，不僅便利，更響應節能減碳無紙化政策，落實永續精神。

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