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線上消費糾紛多 6大電商平台申訴案件排行出爐

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
近年線上消費盛行，再加上疫情的影響，民眾大量透過電商平台進行購物，也因此衍生相當數量的消費糾紛案件。示意圖。本報資料照片
近年線上消費盛行，再加上疫情的影響，民眾大量透過電商平台進行購物，也因此衍生相當數量的消費糾紛案件。示意圖。本報資料照片

行政院消保處今天公布111年度6電商平台申訴案件，較上一年度減少22%。消保處表示，近年線上消費盛行，再加上疫情的影響，民眾大量透過電商平台進行購物，也因此衍生相當數量的消費糾紛案件。經統計，去年6家知名電商平台被申訴4957件，較前110年減少1405件。被申訴案件量最高為蝦皮，共2743件；是第二名富邦媒體科技的2倍多。

被申訴案件量的排序如下：

一、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司2743件，較前年減少1326件（減少32.6%）。

二、富邦媒體科技股份有限公司1124件，較前年增加59件（增加5.5%）。

三、網路家庭國際資訊股份有限公司475件，較前年增加10件（增加2.1%）。

四、露天市集國際資訊股份有限公司330件，較前年減少36件（減少9.8%）。

五、香港商雅虎資訊股份有限公司172件，較前年減少61件（減少26%）。

六、東森得易購股份有限公司113件，較前年減少51件（減少31%）。

至於被申訴原因，第一名為瑕疵品爭議，約占31.7%。其次為產品內容爭議：約占13.3%，主要為顏色、形狀、體積及數量不同。第三為退費爭議：約占10.7%，主要為時間延遲及數額短缺。

消保處呼籲消費者，網購商品或服務有一定風險，應瞭解賣家及電商平台的信譽，並善用第三方支付或平台業者提供之「價金保管機制」，俾發生消費糾紛時，較能維護自身之權益。其次，除非有消費者保護法規定的「合理例外情事」，消費者可於收受商品或接受服務後7天內向企業經營者主張無條件解除權，且不需負擔任何費用，以維護自身權益。

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