「不能倒銀行」遭亂流 剩2家配息指標夠力

金管會公布最新2022年底本國銀行資本適足率情況，俗稱「大到不能倒」的6家系統性重要銀行（D-SIBs）中，僅4家銀行資本比率提前達到2025年標準，以中信銀、北富銀「配息指標」最夠力，合庫與國泰世華銀行普通股權益落在11%「達標臨界點」，想多配息恐有挑戰。

六家不能倒的重要銀行，包括中信銀、台北富邦銀、國泰世華銀、合庫銀、及兆豐銀與第一銀，僅前四家提前達陣，最後兩家仍努力追趕。

這六家關鍵大銀行被金管會要求，比一般銀行更嚴格的資本標準，普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率，須在2025年分別各達到11%、12.5%及14.5%。

去年市況一片大好，這6家關鍵大銀行中、就有5家這三個資本比率都提前達標，今年受股債市崩跌，到第三季底僅剩中信銀一家還留在沙灘上，第四季因股債市回穩，2022年底有4家銀行三個資本比率提前達陣。

這4家銀行是中信銀、北富銀、國泰世華銀和合庫銀，法人說，若進一步檢視「配息指標」的普通股比率，中信銀和北富銀普通股比率各11.76%和11.74%，超標較多，今年有「本錢」多配息（指子銀行上繳現金給母金控）。

另，合庫銀和國泰世華銀普通股權益僅各是11.1%和11.02%「剛好提前達陣」想多配息恐有難度。

法人解釋，子銀行上繳現金給母金控，將會吃掉銀行普通股權益，換言之，合庫銀和國泰世華銀普通股比率均落在11%，一旦超額上繳，就得面臨未來增資壓力。

據公告，國泰世華銀行今年僅上繳母金控現金股息20.55億元、年減87%，合庫銀則尚未公告、外界料也將大縮水，也因子公司上繳股息驟降，據了解，國泰金（2882）與合庫金（5880）今年都將動用資本公積（老本）配息。

最後，資本比率未能提前達陣的是兆豐銀、第一銀。兆豐銀去年底普通股權益12.4%是六家銀行中最高者且「配息指標」無虞，但第一類和資本適足率仍尚未達到2025年要求的水準。

即便兆豐銀配息指標無虞，但去年受股債投資損失仍大，最終兆豐銀僅上繳42.68億元現金給母金控，至於第一銀行上繳也偏保守。