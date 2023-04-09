安聯人壽 淨值比將回穩

受到去年大幅升息、股債雙跌影響，2022年底有四家壽險公司淨值比低於法定標準3%，其中安聯人壽總經理林順才昨（8）日表示，預估利率已經到頂，最近淨值比已提升到4%以上，預估年中（6月）可回到安全水位順利過關，但若利率出現大幅變化，必要時，也不排除做資產重分類。

2022年底有四家壽險淨值比低於法定3%，包含三商美邦人壽、宏泰人壽、安聯人壽、第一金人壽，其中三商美邦人壽、宏泰人壽淨值比已連二期低於3%。

安聯人壽昨舉行年度記者會，林順才表示，因為配合母集團其他國家今年實施IFRS 17，因此安聯人壽資產全放在OCI（其他綜合損益）以公允價值計價，造成淨值較過去波動，過去淨值比最高到20%，但大幅升息導致淨值比去年底降到2%左右。

林順才說：「其實我不擔心」，預估現在利率已經到頂，最近淨值比回到4%以上，預估年中可在安全水位過關，但因後續利率變化不確定，淨值比還是要遵守台灣法規，若利率再出現大幅變化，必要時也不排除資產重分類。

林順才表示，內部做過假設，若負債也同樣採公允價值，負債與資產在同一基礎計算，淨值比會在40%以上；如果負債不變，但資產全放到AC按攤銷後成本，淨值比會到20%。

此外，安聯人壽公布，今年前二月初年度保費收入82.48億元，目前排名壽險業第五名、外商壽險第一名，總保費目前排名壽險業界第十名。林順才表示，今年如果沒有意外，整體初年度保費可望挑戰第五名，將會是安聯人壽在台灣的歷史最高排名。