銀行賣投資保單 難度變高

投資型保單新禁令將於7月上路，包含限制連結非投資等級債（過去俗稱高收益債）等。壽險業者擔憂，去年因為利率漲太快、股債雙跌，銀行理專賣投資型保單銳減九成之多，今年投資環境回穩，但投資型保單禁令將上路，銷售保單流程愈來愈複雜，預估銀行通路占比長期難回到過去逾五成情況。

安聯人壽總經理林順才昨（8）日表示，去年台灣壽險業是很挑戰的一年，新契約保費、總保費都下滑，是很多年以來低點，加上利率上升、債券部位未實現損失，造成很大壓力，其中投資型保單從去年就一直往下掉，主要是美聯準會短時間大幅升息，對投資型保單自然有影響。

去年整體壽險業在銀行通路衰退最大，以安聯人壽內部數據，2022年2月銀行通路銷售占比約55%，到今年2月下降到39%；單看投資型保單，銀行銷售年減高達九成之多。

林順才表示，銀行過去賣投資型保單、利變型保單，但去年突然利率漲很快、金融市場動盪，理專還有其他商品可以賣，像是定存、債券等，利變型保單突然變得沒有太大誘因，銀行轉去賣非保險商品，如果有些壽險公司在銀行通路占比較大，去年影響就會非常大。

展望今年，林順才表示，今年因為通膨壓力緩和，市場預估利率已經到頂，預估今年投資環境會好一點，對投資型保單有幫助，也因為市場預估利率可能下走，利變型保單也會受到助益。

不過，今年投資型保單主要挑戰在法規，投資型保單禁令將在7月上路，對投資型保單生態有巨大影響，包含限制連結非投資等級債（過去俗稱高收益債）等，將會限縮客戶選擇。

以內部數據，客戶在投資型保單中投資高收益債與新興市場債基金約占二成，客戶過往買高收益債與新興市場債多是為配息，台灣客戶很喜歡配息，勢必會有影響，但還有其他基金也是有不錯配息率，現在正在跟基金公司談，尋找替代方案。

林順才表示，7月投資型保單新制上路後，KYC（認識客戶）也會受到影響，業務員不能引導客戶，客戶做完的KYC結果會鎖一年，代表客戶做KYC必須非常慎重，假設客戶填錯變成保守型，可選擇基金就會很少。

林順才指出，過去銀行因為利率太低，必須靠其他手續費收入幫助獲利，但如果利率持續在高水位，加上新制後理專在銷售保險商品的流程會愈來愈複雜，是否還會像過去一樣努力賣保單，還要再觀察，長期預估銀行通路很難回到過去超過一半占比。安聯人壽並公布統計，今年前二月投資型保單初年度保費收入市占率20%，目前排名業界第二名、外商壽險第一名。