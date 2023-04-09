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6月9日、6月16日 共11家金控開股東會

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北報導

今年14家金控超級股東會日期落在6月9日與6月16日，分別有五家與六家金控舉行，開發、永豐與國票金三家股東會日期則與11家金控錯開。

6月9日股東會包括國泰、富邦、新光、玉山及元大金，當天銀行股中還有聯邦銀舉行股東會。

6月16日有兆豐、第一、華南、合庫、台新、中信共六家金控舉行股東會，其餘金融股華票、台產、台企銀、遠東銀、王道銀也在當日舉行。

永豐金是最先舉行股東會的金控，將在5月24日舉行，今年雖有董事改選，但預計變動不大，將維持四席董事、三席獨董，今年股東會紀念品將送K's寬庭豐收盤組，受到股東期待。

國票金股東會在5月31日，將改選董事，股東會紀念品送出統一超商禮券50元。開發金股東會在6月17日補班日當天，股東會紀念品超真空不銹鋼晶鑽杯。

股東會紀念品 國票金

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