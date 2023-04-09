金控改選 國票、新光受矚目

金控股東會5月起開跑，14家上市金控中包括富邦金、永豐金、新光金、玉山金、國票金、合庫金等六家都將改選董事，其中新光金與國票金改選最受關注，新光金涉及未來與台新金合併案進展，國票金則已爆發經營權大戰。國票金5月31日登場、新光金6月9日舉行。

國票金一般董事與獨董提名人選上周五（7日）出爐，六大股東一共提出23名人選，搶13席董事席次，根據提名名單，旺旺集團派提出五席一般董事人選，台產派的台灣領航提出一席一般董事人選、為現任國票金董事長魏啟林。

總計旺旺集團想取得五席一般董事，與目前相同。第二大股東耐斯集團也推出五席一般董事人選。寶佳集團則提名一席一般董事。

獨立董事方面，據了解，耐斯集團還提出三名獨董人選，旺旺也提名三席獨董。

國票金控今年改選因兩大股東旺旺、耐斯集團大戰，導致提名席次爆炸，持股約8％公股捍衛權益決定爭取維持三席不變，提名現任法人董事的一銀、合庫銀，提名獨董人選則是去年退休的華銀前總座張振芳。

今年備受矚目的還有新光金董事改選。新光金大股東中，持股3.83％的新光三越百貨在3月29日改選董事長，由新纖董事長吳東昇出掌董座，據傳吳東昇與新光金創辦人吳東進關係良好，由於新光三越持股比居新光金前十大股東第二大，成為新光金董事改選重要角色，預期新光金今年董事改選後的新董座，可望朝吳東進屬意的人選推進。

新光金接受董事提名候選人名單最後日期4月12日截止。由於市場傳出新光金部分大股東有意推動與台新金合併，董監改選結果將影響兩家金控合併的進展。

另外，合庫金今年董事改選，合庫董事長雷仲達未來動向也備受關注。