投資型保單新制7月將上路 壽險憂銀行理專更難賣保單

投資型保單新禁令將於7月上路，包含不得連結、投資非投資等級債（過去俗稱高收益債）等。壽險業者擔憂，去年因為利率漲太快、股債雙跌，銀行理專賣投資型保單銳減9成之多，今年投資環境雖回穩，但投資型保單禁令將上路，銀行理專在銷售保單流程愈來愈複雜，預估銀行通路占比長期難回到過去逾5成的情況。

安聯人壽總經理林順才表示，去年台灣壽險業是很挑戰的一年，新契約保費、總保費都往下掉，是很多年以來的低點，加上利率上升、債券部位未實現損失，造成很大壓力，其中投資型保單從去年就一直往下掉，主要是美聯準會在很短時間內大幅升息，去年股票、債券全部都虧損，對投資型保單自然會有影響。

去年整體壽險業在銀行通路衰退最大，以安聯人壽內部數據，2022年2月銀行通路銷售占比約55%，到今年2月已下降到39%；單看投資型保單部分，銀行銷售投資型商品年減高達9成之多。

林順才表示，銀行過去賣投資型保單、利變型保單，但去年突然利率漲很快、金融市場動盪，銀行理專還有很多其他商品可以賣給客戶，像是定存、債券等，利變型保單突然變得沒有太大誘因，金融市場動盪投資型保單也賣不好，銀行轉去賣非保險商品，如果有些壽險公司在銀行通路占比較大，去年影響就會非常大。

展望今年，林順才表示，今年因為通膨壓力緩和，市場預估利率已經到頂，預期利率高峰已過，預估今年投資環境會好一點，對投資型保單有幫助，也因為市場預估利率有可能往下走，利變型保單也會受到助益。

不過，林順才認為，今年投資型保單主要挑戰是在法規，投資型保單禁令將在7月上路，對投資型保單生態有巨大影響，7月起高收益債與新興市場債都不能投資，將會限縮客戶的選擇。以內部數據，客戶在投資型保單中投資高收益債與新興市場債基金約占2成，客戶過往買高收益債與新興市場債其實多是為配息，台灣客戶很喜歡配息，勢必會有影響，但還有其他基金也是有不錯的配息率，現在正在跟基金公司談，尋找替代方案。

林順才也表示，7月投資型保單新制上路後，KYC（認識客戶）也會受到影響，業務員不能引導客戶做，客戶做完的KYC結果會鎖1年，代表客戶做KYC必須要非常慎重，假設客戶填錯變成保守型，可以選擇的基金就會很少。

林順才指出，過去銀行因為利率太低，必須要靠其他手續費收入來幫助獲利，但如果利率持續在高水位，銀行要賣保單來增加手收的壓力相對會較輕，加上新制後銀行理專在銷售保險商品的流程會愈來愈複雜，銀行理專是否還會像過去一樣努力賣保單，還要再觀察，長期預估銀行通路很難回到過去超過一半的占比。

安聯人壽今天並公布統計，今年前2月投資型保單初年度保費收入市占率20%，目前排名業界第二名、外商壽險第一名。