和泰產再現增45億 3度增資擺脫資本嚴重不足窘境

和泰車（2207）今（7）日代子公司和泰產公告辦理增資案，以先減資再增資的方式，和泰產今召開董事會決議擬辦理私募現金增資45億元。和泰產表示，在每股面額10元，擬於4.5億股額度內辦理，將於股東會決議日起一年內辦理，一次募足。和泰產將於5月11日召開股東會。

和泰產總經理暨發言人顏思齊表示，這一次是去年至今公司第三次增資，去年分別增資200億元及60億元，加計這次的45億元，累計金額達305億元。

顏思齊表示，這回增資45億元可以立即擺脫資本嚴重不足範圍，也就是說，資本適足率（RBC）會立即高於50%，淨值比會從去年底的-19%立刻轉正，且目前還有其他的財務改善計畫，至於是否是最後一次增資，他說，必須要等到所有保單出險確定才知道，不排除有下一步增資計畫。

此外，和泰產也公告決議通過提高短期對外借款，顏思齊說，增資款還未到位之前，短期借款只是提早做準備，不一定會借，萬一金流不夠就可以先短期支應，若有對外借款要等主管機關金管會通過。

顏思齊強調，去年底因疫情嚴峻，提列損失金額較高，今年疫情有明顯變化、包括病例定義更改，皆會影響最終數字的推估，但現在出險還是有陸續出現，但明顯變少很多，從三月下旬開始顯著變少，但會少多少很難說得準，現在每天都還是有幾十件，雖然跟之前幾千件不一樣，但還是會來，但按照內部評估會比去年底樂觀。