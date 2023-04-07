快訊

普發6000元入帳…民眾刷存摺卻見60多萬消失 中華郵政回應了

周日好天氣！ 東北季風減弱 北台氣溫將明顯回升

和泰產再現增45億 3度增資擺脫資本嚴重不足窘境

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
和泰產險董事長蔡伯龍。記者曾原信／攝影
和泰產險董事長蔡伯龍。記者曾原信／攝影

和泰車（2207）今（7）日代子公司和泰產公告辦理增資案，以先減資再增資的方式，和泰產今召開董事會決議擬辦理私募現金增資45億元。和泰產表示，在每股面額10元，擬於4.5億股額度內辦理，將於股東會決議日起一年內辦理，一次募足。和泰產將於5月11日召開股東會。

和泰產總經理暨發言人顏思齊表示，這一次是去年至今公司第三次增資，去年分別增資200億元及60億元，加計這次的45億元，累計金額達305億元。

顏思齊表示，這回增資45億元可以立即擺脫資本嚴重不足範圍，也就是說，資本適足率（RBC）會立即高於50%，淨值比會從去年底的-19%立刻轉正，且目前還有其他的財務改善計畫，至於是否是最後一次增資，他說，必須要等到所有保單出險確定才知道，不排除有下一步增資計畫。

此外，和泰產也公告決議通過提高短期對外借款，顏思齊說，增資款還未到位之前，短期借款只是提早做準備，不一定會借，萬一金流不夠就可以先短期支應，若有對外借款要等主管機關金管會通過。

顏思齊強調，去年底因疫情嚴峻，提列損失金額較高，今年疫情有明顯變化、包括病例定義更改，皆會影響最終數字的推估，但現在出險還是有陸續出現，但明顯變少很多，從三月下旬開始顯著變少，但會少多少很難說得準，現在每天都還是有幾十件，雖然跟之前幾千件不一樣，但還是會來，但按照內部評估會比去年底樂觀。

增資 股東會

延伸閱讀

預見上次金融危機的前IMF經濟學家：銀行陷更多動盪

防疫險黑洞 四家產險須再增資

金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

和泰豐田在台成立20周年 啟用全新北區營運整備中心

相關新聞

和泰產再現增45億 3度增資擺脫資本嚴重不足窘境

和泰車（2207）今（7）日代子公司和泰產公告辦理增資案，以先減資再增資的方式，和泰產今召開董事會決議擬辦理私募現金增資...

新台幣量縮上漲收30.446元 市場觀望美非農報告

美國近日公布一系列經濟數據，透露經濟放緩訊號，令美元指數承壓，新台幣匯率今天則與台股齊步走揚，收盤收在30.446元，升...

懸賞星宇航空商務艙來回機票 永豐金證券「投資不滅島」玩遊戲學理財

永豐金證券以一般投資人也可以多元布局、活化股票資產為目標，推出「投資不滅島」闖關活動，結合開戶、豐存股、台股/複委託交易...

4產險資本不足 金管會：須立即增資

防疫險黑洞還沒補完。據各產險業去年底財報，富邦產、新安東京、和泰產、中信產等四家資本適足率（ＲＢＣ）全低於百分之五十或淨...

防疫險黑洞 四家產險須再增資

防疫險黑洞還沒補完。據各產險業去年底財報，富邦產、新安東京、和泰產、中信產等四家產險業者資本適足率（RBC）全低於50%...

立委：壽險接軌IFRS 17 恐須增資7,700億

立委郭國文昨（6）日在立法院財委會質詢時表示，南韓接軌IFRS 17後，資產約新台幣4,000億元的南韓富邦現代人壽就增...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦