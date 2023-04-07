登記入帳優惠加碼 國泰CUBE卡四大通路享最高3.5%回饋

全民普發6,000元已陸續於4月初發放，根據國泰世華統計，首波有近70萬位民眾選擇國泰世華帳戶登記，占整體登記入帳人數近一成，等同每10位登記入帳的民眾，就有1人選擇國泰世華銀行帳戶。

國泰世華特別加碼刷卡早鳥優惠，卡友只要於2023年4月15日至5月15日刷CUBE卡消費(不含全支付、全盈支付及icash pay消費)就能享最高3.5%小樹點(信用卡)回饋。除既有全家便利商店、全聯與萊爾富外，再新增7-ELEVEN通路，登錄名額亦從10萬名加碼至13萬名，已透過登記入帳領到6,000元的卡友，別忘了登錄CUBE卡早鳥優惠活動，把握將錢放大的消費機會。

另外，全民普發6,000元將於4/10(一)開放ATM領現，全台逾2.6萬台ATM皆可領取，然而多數ATM仍集中在都會區，部分偏遠地區鄉鎮不僅缺乏金融機構，亦欠缺ATM，民眾必須長途跋涉到其他鄉鎮才能領到錢。國泰世華響應政府非現金支付政策，鼓勵民眾採登記入帳方式領現，但也關注到偏遠地區民眾的需求，為落實普惠金融，過去即與超商、超市業者合作，搭配業者設點規劃設置ATM。

截至目前為止，在被銀行局定義為「金融機構分支機構家數待增加地區」的偏遠鄉鎮中，國泰世華已設置56台ATM供當地民眾使用。

今年3月底，國泰世華在南橫公路東段的全家超商設置ATM，是南橫東段利稻、霧鹿和下馬三村落的首台ATM。過去當地居民若要下山到市區領錢，得花費半小時以上車程，國泰世華ATM設置後，當地居民不用舟車勞頓，即可滿足日常生活的存、提款，轉帳與繳費需求，大幅改善南橫東段沿線村落生活機能，此次更跟上政府普發6,000元政策，居民可以輕鬆透過國泰世華ATM領到政府美意。

助偏鄉長者ATM領現 國泰世華金融服務站準備好了

此外，考量偏鄉地區長者不熟悉ATM操作，國泰世華也以「金融服務站」提供完善服務，透過專業服務人員駐點教學，滿足偏鄉長者ATM領現需求。金融服務站上路至今，已分別進駐過299個點位，涵蓋144個鄉鎮，累計服務人次逾8.7萬，其中31個點位是銀行局所定義的偏鄉地區。4月上旬也會在新北市萬里區、新竹縣關西鎮、彰化縣芬園鄉及高雄市湖內區等地設置服務點位，詳細點位資訊可至國泰世華金融服務站官網查詢。ATM開放領現後，金融服務站駐點服務人員致力協助民眾完成領取流程。