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純網銀線上辦新戶房貸業務露曙光！內政部相關程序進行中

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
純網銀將來銀行。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
純網銀將來銀行。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

三家純網路銀行拓展新業務有大進展。銀行局副局長林志吉說，過去受限不動產物權設定和抵押都不能適用電子簽章法，導致純網銀無法以線上承辦新客戶的房貸業務，去年法務部已同意抵押權可適用電子簽章法，內政部也規劃抵押權線上申辦登記，相關程序已進行中。

一旦法務部新制上路，純網銀將可線上承辦全新房貸戶，受惠最大。

林志吉也說，在法務部相關程序尚未完成前，已有一家純網銀向金管會申請試辦，透過委託代書（承辦抵押權設定）、走紙本的管道，3月已先開辦新戶的房貸業務；另兩家若有興趣也可以先申請試辦。

據了解，以試辦方式、委託代書做房貸業務者，是將來銀行，另兩家LINE Bank和樂天商銀也正評估跟進。

立委吳秉叡今在財委會上提及，純網銀上路來都是虧損，金管會主委黃天牧說，一般純網銀預估需五年才能損益兩平，去年純網銀注重存款、今年則是放款，金管會有給業務試辦。

例如做房貸業務因受限法規，不能線上開辦，因此暫時給純網銀試辦，用實體紙本去提供房貸等資料。

林志吉解釋，主因是法務部2002年曾公告，不動產物權的設定、移轉、負擔及證明文書都排除適用電子簽章法，因此無法線上辦理抵押權設定，導致純網銀只能做舊客戶的線上房貸增貸，無法招攬全新房貸戶。

法務部在去年刪除該公告，同意抵押權設定可適用電子簽章法，目前程序已進行中，內政部也正規劃抵押權線上申辦登記的相關事宜。

換言之，一旦法務部新制上路，除純網銀受惠最大，可以線上承辦全新房貸戶外，既有傳統銀行也可以線上承作新房貸戶，純網銀和傳統銀行同享利多。

房貸 網銀 金管會 將來銀行

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