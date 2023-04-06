群益證董事長兼策略長王濬智辭職 總經理李文柱暫代
群益證（6005）3月31日發布重訊指出，董事長兼策略長王濬智辭職，4月1日起，董事長職務由公司董事暨總經理李文柱暫代。王濬智辭職，群益金鼎證券指出，是出於個人健康因素考量，由於任期尚未結束，將由總經理李文柱代行董事長職務，策略長新任人選則在規劃中。
王濬智表示，他以前就有睡眠障礙，隨著年紀愈大，就愈需要正視這個問題，因此決定提前退休，除了好好休養身體之外，也要遊山玩水，好好過退休生活。
王濬智2012年起出任群益金鼎證券董事長，親和力強，也凝聚員工向心力。群益金鼎證券獲得1111人力銀行「幸福企業」獎，在創新、用心精神、員工福利、社會公益等各個層面創造的價值備受到肯定。另外，在他任內，群益連續九年舉辦群益愛閱讀公益活動，連續八度入選臺灣永續指數成分股。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言