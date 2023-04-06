快訊

為馬英九餞行 宋濤：家裡面的事絕不能讓外人插手

奪命一瞬曝光！司機買便當忘拉手煞車 慘遭公車夾擊撞死

台鹽前董座陳啟昱爆農舍爭議 宣布退出民進黨、不再參與政治

群益證董事長兼策略長王濬智辭職 總經理李文柱暫代

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益證（6005）3月31日發布重訊指出，董事長兼策略長王濬智辭職，4月1日起，董事長職務由公司董事暨總經理李文柱暫代。王濬智辭職，群益金鼎證券指出，是出於個人健康因素考量，由於任期尚未結束，將由總經理李文柱代行董事長職務，策略長新任人選則在規劃中。

王濬智表示，他以前就有睡眠障礙，隨著年紀愈大，就愈需要正視這個問題，因此決定提前退休，除了好好休養身體之外，也要遊山玩水，好好過退休生活。

王濬智2012年起出任群益金鼎證券董事長，親和力強，也凝聚員工向心力。群益金鼎證券獲得1111人力銀行「幸福企業」獎，在創新、用心精神、員工福利、社會公益等各個層面創造的價值備受到肯定。另外，在他任內，群益連續九年舉辦群益愛閱讀公益活動，連續八度入選臺灣永續指數成分股。

群益 退休 公益活動

延伸閱讀

被說「陰氣重」 壽衣模特：曾躲幕後 現在堅持做自己

歐洲大規模裁員陷停滯 谷歌、亞馬遜等美國科技公司踢到鐵板

傳南檢檢察長請辭水很深 蔡碧仲：她還在任內 不是事實

反送中後 香港公務員辭職人數持續攀升

相關新聞

金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

據金管會截至目前統計，六家產險業已完成增資1125億元，增資破千億元還不夠，其中富邦產、新安東京、和泰產、中信產這四家資...

IFRS17讓壽險業增資逾千億？黃天牧：巨額代價非目的

立委郭國文以韓國接軌IFRS 17後，資產約4000億元的韓國富邦現代人壽就增資了92億元做推算，估計台灣總資產33.6...

股匯齊跌 新台幣貶破30.5元逾半個月低點

清明連假後的首個交易日，台灣股匯市同步走跌，新台幣匯率今天收盤收在30.528元，貶7.4分，創逾半個月低點，台北及元太...

台灣5大金控對德銀曝險最新情況 黃天牧：曝險不會小

德國金融龍頭德意志銀行日前暴發信用違約交換合約(CDS)飆漲，導致債券價格大跌、股價崩，立委李貴敏今(6)日在財委會指出...

虛擬資產衍生性商品如何管？黃天牧：不在開放範圍

日前金管會宣布擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台的主管機關。今（6）日財委會上，立委李貴敏說，傳統交易針對衍生性金融商...

企業ESG永續報告上路毋免驚 桃市府開課程教你怎麼做

2023年起依照金管會規定，上市公司且資本額超過20億以上的企業，需揭露ESG永續報告書，內容包含環境保護，（Envir...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦