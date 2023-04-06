IFRS17讓壽險業增資逾千億？黃天牧：巨額代價非目的

立委郭國文以韓國接軌IFRS 17後，資產約4000億元的韓國富邦現代人壽就增資了92億元做推算，估計台灣總資產33.6兆元的壽險業，增資恐上探7700多億元，金管會主委黃天牧直言，鉅額代價並非接軌目的。

他說，接軌IFRS 17和ICS2.0有兩大目的，一、強化壽險業資產、負債的管理，二是調整商品結構，但他強調，自助才能人助，壽險業者必須要自己先增資，金管會才能用在地化的監理措施去幫助業者。

郭國文說，若以韓國接軌IFRS 17試算，台灣壽險業可能要增資7700多億元，但金管會卻給壽險業太多「寬容」，逾6%高利保單最長用20年來緩衝、給「在地化」措施，又延後到2026年才接軌，質疑金管會是為了讓那些大公司、接軌時都不用增資？

黃天牧說，在接軌方向上，若是要讓整個業界付出這麼大的代價，這不是接軌的目的。他坦言，銷售這些高利保單的大公司，的確過去負擔比較重，所以金管會很早就允許比國際延後三年接軌，但並沒有獨厚大公司。

黃天牧坦言，我們基本前提是，自助才能人助，自己要先增資，金管會才能用在地化措施去幫助業者，換言之，業者不能只期待金管會的幫助，保險局還是會對壽險業要求，做必要增資。