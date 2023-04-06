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金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

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金管會證實：4家產險資本嚴重不足 今年得再增資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
富邦產。圖／聯合報系資料照
富邦產。圖／聯合報系資料照

據金管會截至目前統計，六家產險業已完成增資1125億元，增資破千億元還不夠，其中富邦產、新安東京、和泰產、中信產這四家資本適足率RBC低於50%或淨值低於零，屬「資本嚴重不足」，今年勢必得再辦理增資。

據統計，共有6家產險公司已完成增資，增資金額共1,125億元，其中國泰世紀產險200億元、中信產險155億元、富邦產險150億元、新安東京海上產險280億元、和泰（2207）產險260億元、兆豐產險80億元。

保險局副局長蔡火炎說，國泰世紀產、兆豐產增資後，資本適足率都已超過法定200%水準，其餘四家是低於50%或淨值為負數，屬於資本嚴重不足等級，依規定，就是得立即增資。

目前金管會規定，只要RBC低於200%或連續兩期淨值比低於3%，都屬於資本不足，若淨值比連兩期小於2%是資本顯著不足，淨值為負數則是資本嚴重不足，會被要求立即增資。

到去年底數據揭露， RBC低於200%和連兩期低於3%者，共有七家保險業，包括三商美邦（2867）、宏泰人壽2家壽險業，及新安、和泰、中信產、富邦和兆豐產等5家產險，金管會都已發函請業者改善。

其中僅兆豐產2月完成60億元增資後，可以讓RBC回升到200%外，其餘四家今年都得勢必再增資。

至於三商美邦和宏泰產險則是連兩期淨值比都低於3%，其中三商美邦RBC更低於200%，蔡火炎說，已請這兩家業者提出增資和改善計畫。

增資 產險 淨值比

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