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ChatGPT衝擊人類文化 黃天牧曝金管會超前做三件事防範

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
金管會主委黃天牧說，ChatGPT將讓人類文明文化受到衝擊，跟AI一般計算能力是不一樣的。記者陳正興／攝影
金管會主委黃天牧說，ChatGPT將讓人類文明文化受到衝擊，跟AI一般計算能力是不一樣的。記者陳正興／攝影

ChatGPT近來成熱門話題，立委關切使用ChatGPT恐會讓外資外洩。金管會主委黃天牧今天表示，ChatGPT將讓人類文明文化受到衝擊，但跟AI一般計算能力是不一樣的，金管會已經做了三件事以防範民眾的個資外洩。

金管會主委黃天牧今赴立法院財政委員審查「證券交易法」修正草案並備詢。

三星導入ChatGPT後爆出機密資料外洩，立委李貴敏擔憂台灣會遇到同樣問題，對此金管會有何因應措施？黃天牧說，ChatGPT將讓人類文明文化受到衝擊，跟AI一般計算能力是不一樣的。

黃天牧說，金管會的金融資安資訊分享中心，在3月底時發信給所有金融業者，告訴他們ChatGPT可能引起的資安、個資風險影響，包括透過假ChatGPT網站混淆民眾。

再來，金管會已請紐約辦公室和倫敦辦公室在4月5日前，收集全球主要國家監理機關看法，目前還沒有監理機關對此事表態，也有監理機關表達這事情會在國際清算銀行（BIS）做討論。

黃天牧表示，不是所有的銀行都會限制ChatGPT的使用，因此，金管會在3月30日底也發函給銀行公會，請公會了解國銀對ChatGPT使用狀況和風險管理機制，會請公會兩個月內提出意見。

立委李貴敏提醒，金管會不是只有要求別人去做，而是去做對於全民有利的事情。黃天牧說，ChatGPT影響性跟AI一般計算能力是不同，ChatGPT是掌握語言文化能力，在3月27日紐約時報頭版有個專論提及ChatGPT將會讓人類文明文化受到衝擊，這跟一般AI計算能力不一樣。

金管會 黃天牧 紐約時報

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