街口支付用戶突破600萬戶 4月12日推會員分級制
創新金融時代來臨，各家電支業者積極發展多元的應用與可能，街口支付今日正式宣布用戶數已突破600萬大關，穩坐台灣電子支付龍頭位置。街口支付指出，為響應600萬用戶支持，4月12日將全面提升會員權益，導入全新的「會員等級權益」制度，讓用戶享有力道充足的專屬優惠，並攜手台新Richart數位銀行獨家合作「創新帳戶服務」，為所有用戶提供更有價值的金融服務。
街口支付過去從支付起家、串接多元功能，目標都是為了提供用戶更有價值的服務。街口支付「會員等級權益」將依照用戶每月消費金額與活躍度等各種綜合因子，分為五大等級，針對用戶再議的付款回饋、提領次數、繳費手續費等，優惠力道都將有感提升，最高等級會員更能享有不定時神秘好禮；而搭配會員權益全面升級，街口支付與台新Richart數位銀行共同推出「創新帳戶服務」，透過該帳戶進行付款、儲蓄，即可依照街口支付「會員等級權益」享受高額回饋。
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