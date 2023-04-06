快訊

已是今年第二起！台中受刑人「逾假未歸」逃獄 正面照曝光

回憶掰了！Xuite隨意窩「宣布這天關站」原因曝 備份教學看這裡

蔡總統見麥卡錫後洛杉磯辦盛大僑宴 哥哥姊姊都來了

街口支付用戶突破600萬戶 4月12日推會員分級制

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

創新金融時代來臨，各家電支業者積極發展多元的應用與可能，街口支付今日正式宣布用戶數已突破600萬大關，穩坐台灣電子支付龍頭位置。街口支付指出，為響應600萬用戶支持，4月12日將全面提升會員權益，導入全新的「會員等級權益」制度，讓用戶享有力道充足的專屬優惠，並攜手台新Richart數位銀行獨家合作「創新帳戶服務」，為所有用戶提供更有價值的金融服務。

街口支付過去從支付起家、串接多元功能，目標都是為了提供用戶更有價值的服務。街口支付「會員等級權益」將依照用戶每月消費金額與活躍度等各種綜合因子，分為五大等級，針對用戶再議的付款回饋、提領次數、繳費手續費等，優惠力道都將有感提升，最高等級會員更能享有不定時神秘好禮；而搭配會員權益全面升級，街口支付與台新Richart數位銀行共同推出「創新帳戶服務」，透過該帳戶進行付款、儲蓄，即可依照街口支付「會員等級權益」享受高額回饋。

街口支付 台新 儲蓄

延伸閱讀

電支電票業占比最低

本季投資 善用CPI策略

清明連假出遊要注意 中彰雲嘉空品差11處亮橘燈

鄉下房價較便宜？ 內行人反駁：沒比都市便宜多少

相關新聞

台灣5大金控對德銀曝險最新情況 黃天牧：曝險不會小

德國金融龍頭德意志銀行日前暴發信用違約交換合約(CDS)飆漲，導致債券價格大跌、股價崩，立委李貴敏今(6)日在財委會指出...

虛擬資產衍生性商品如何管？黃天牧：不在開放範圍

日前金管會宣布擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台的主管機關。今（6）日財委會上，立委李貴敏說，傳統交易針對衍生性金融商...

企業ESG永續報告上路毋免驚 桃市府開課程教你怎麼做

2023年起依照金管會規定，上市公司且資本額超過20億以上的企業，需揭露ESG永續報告書，內容包含環境保護，（Envir...

開工日疲軟 新台幣貶6.8分 午盤暫收30.522元

今（6）日收假開工，新台幣對美元匯率走低，開盤30.5元，一度貶值8.6分下探30.54元，午盤暫收30.522元，貶6...

後遺症來了？黃天牧稱ChatGPT衝擊人類文化、做了3件事應對

國人瘋ChatGPT卻引發後遺症？立委李貴敏說，三星才導入ChatGPT已爆了三起機密資料外洩，詢問金管會有何因應措施，...

新台幣午盤貶6.8分 暫收30.522元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.522元，貶6.8分，成交金額8.08億美元

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦