虛擬資產衍生性商品如何管？黃天牧：不在開放範圍

日前金管會宣布擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台的主管機關。今（6）日財委會上，立委李貴敏說，傳統交易針對衍生性金融商品有嚴格管制規範，針對虛擬資產的衍生性商品，例如虛擬貨幣，該如何保護投資人權益？金管會主委黃天牧說，衍生性金融商品目前不在開放範圍內。

行政院指定金管會主管具金融投資或支付性質虛擬資產平台，金管會將訂指導原則，涵蓋資訊揭露、商品上下架審查、資產分離保管、交易公正透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統與冷熱錢包管理、機構查核等9大面向。

國民黨立委李貴敏問，虛擬資產如NFT（非同質化代幣）是否算是虛擬資產？黃天牧說，確實是在範圍之內。李貴敏說，但NFT的主管機關卻是數發部，現在到底是什麼狀況？黃天牧表示，屬於投資跟支付性質的虛擬資產才是金管會，其他像NFT數發部還在研究到底如何分類。

李貴敏提到，實際上除了虛擬資產，還有衍生性金融商品，就像股票、期貨是一種，可是還有衍生性金融商品，在傳統的交易裡衍生性金融商品金管會有非常嚴格管制的規範，假設這平台在台灣已經有，那對於虛擬資產的衍生性商品，譬如說對虛擬貨幣也是其中一項，這些交易金管會怎麼管？怎麼確保投資人的保護？

她進一步提到三點問題。一、確保投資人的保護，以現行來講，有許多冒用名人名義進行詐騙，傳統交易裡都有管理，但當提到虛擬資產，金管會的管制措施和保護措施為何？二、既然上下平台是有審查，那衍生性商品的部分是否也落入事前的審查？事前沒審查是無法上平台的？三、金管會將區分客戶跟平台的資產，是何時會做到？

黃天牧回應，第一點衍生性金融商品目前不在開放範圍內；二、在今年9月之前把將所有原則化為具體措施。目前衍生性金融商品是不開放的。