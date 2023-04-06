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6000元怎麼花？ 基富通：三種方法快樂大不同

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
每月定期定額投資3,000元的預期帳戶價值。基富通提供
每月定期定額投資3,000元的預期帳戶價值。基富通提供

「政府普發全民6,000元現金」怎麼用？基富通總經理王浩宇表示，6,000元現金大致有三種用法：第一種是全部花光光，開開心心一陣子；第二種是花一半、存一半，不僅現在開心，以後也有機會繼續開心下去；第三種是全部存下來，以後有的是更多開心的機會。

哪一種方法好？王浩宇說，不管是吃大餐、買衣服、繳房貸或者支付水電瓦斯費，只要是用在自己身上都划算。如果還沒想到怎麼花，也不用硬要花掉，「存下來」同樣是很好的選擇。

「存下來」指的是：存股、存基金、存債等，創造小錢生大錢的機會。6,000元雖然不多，但可用來做為投資理財的第一筆「啟動資金」，幫助自己踏出第一步，再透過定期定額方式，培養長期紀律理財的習慣，逐步累積人生的財富。

假設每月定期定額投資3,000元、年化報酬率6%，五年下來，帳戶價值有望累積達20萬元，十年有機會累積到50萬元，都是一筆為數不少的財富。尤其存基金的資金門檻低、風險報酬等級分類明確、變現性高，而且種類涵蓋股票、債券、不同產業或國家區域，種類多、容易上手。

王浩宇表示，基金的申購管道同樣非常多，最重要的是，慎選合法且值得信賴的理財平台與主管機關核備的商品，並且避免匯款至不明帳戶，才能保障個人權益。

以基富通為例，是由臺灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心與國內外資產管理公司共同成立，為國內最大且可靠的網路基金銷售平台，上架基金數量超過4,000檔，基金品牌、種類多元，還有多檔低經理費率級別的基金，同時提供定期定額終身0手續費優惠，適合作為長期投資理財的主要管道。

定期定額

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