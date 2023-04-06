金價攀13個月新高 法人：黃金概念股短線不需過度積極

國際金價攀抵去年3月以來最高水準，黃金概念股基本面受惠，帶動黃金概念股漲勢，佳龍（9955）盤中漲幅達5.86%，最高衝至28.15元，金益鼎（8390）漲幅也愈3％。法人表示，黃金概念股於中長線維持偏多思維，但短線上，在漲多的情況下，投資人不用過度積極操作，可於拉回時再行布局。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，以今年角度來看，黃金呈有利趨勢，因為升息逐步進入尾聲，美元呈現疲弱格局，會激勵黃金價格走勢，

但短期來看，因為歐美銀行危機，導致金價近期大幅反彈，準備挑戰歷史高點，但危機陸續解除，風險大幅降低，短線要突破歷史高點可能需要一點時間震盪整理，因此中長線雖維持偏多思維，但在短線漲多情況下，投資人在操作上不用過度積極，可於拉回時再行布局。

黃金概念股：佳龍、金益鼎、光洋科