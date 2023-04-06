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金價攀高 佳龍領軍黃金概念股上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國際油價漲勢暫歇，金價日前衝達13月高點後，守在2,000美元之上，台股今（6）日開低，黃金概念股成為盤面上抗跌指標。（路透）
國際油價漲勢暫歇，金價日前衝達13月高點後，守在2,000美元之上，台股今（6）日開低，黃金概念股成為盤面上抗跌指標。（路透）

國際油價漲勢暫歇，金價日前衝達13月高點後，守在2,000美元之上，台股今（6）日開低，黃金概念股成為盤面上抗跌指標，由佳龍（9955）領漲，早盤一度衝達漲停28.15元，盤中漲幅逾7%，金益鼎（8390）及光洋科（1785）也是上漲攻勢。

本周公布的美國就業數據更趨疲軟，引發市場對於聯準會可能即將結束貨幣政策緊縮行動的預期，帶動金價勁揚，國際金價攀抵2022年3月以來最高水準，分析師看好金價有望挑戰歷史新高

由於經濟衰退疑慮再現，美元和美國公債上漲，對以美元計價的黃金構成壓力，最新金價表現上，黃金仍徘徊在每英兩2,000美元上方。

金價衝高，帶動台股相關概念股表現，成為今日抗跌指標，佳龍早盤以27.35元開出，一度衝達漲停28.15元，盤中漲幅逾7%；金益鼎以40.5元開出，盤中漲幅逾3%，光洋科盤中漲幅逾1%。

金價 美國公債 台股

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