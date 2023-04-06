地緣政治和金融市場動盪 黃天牧：台股具韌性

近期台海地緣政治敏感，加上國際金融市場動盪，市場擔憂影響金融市場變化。對此，金管會主委黃天牧今天表示，台股基本面具有韌性，在歷經了許多國際市場動盪後，對台股仍有一定信心。

黃天牧今赴立法院財政委員審查「證券交易法」修正草案並備質詢。

提及台股近期狀況，黃天牧在會前表示，台股基本面具有韌性，國際金融市場動盪，強調金管會會密切觀察。另外，近期台股量能回穩，黃天牧說，「不預估任何價量的問題」，但強調會持續注意資本市場的穩定度。

媒體提問，近來台海地緣政治敏感因素，對台股來說是危險訊號嗎？外資是否會因此外流？黃天牧說：「要說危險是一個價值判斷」，但對台股有信心，也會密切觀察後續發展。

黃天牧表示，台灣經歷這麼多事件，對於台灣的資本市場的韌性是有信心，他呼籲投資人，面對近期動盪要注意風險、審慎選股。