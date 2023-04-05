獲利回吐數百億！ 勞動基金累計前2月收益數維持在這水準

勞動基金績效才剛擺脫去年全球股災陰影，終於今年1月轉為正數；但2月全球金融市場再遇逆流，預估勞動基金2月單月將回吐幾百億元，但累計前2月收益數仍有逾千億元。公務人員退休撫卹基金今年前2月累計績效則預計變動不大。

勞動基金運用局將在明（6）日發布勞動基金最新績效。受全球股災拖累，去（2022）年幾乎虧一整年的勞動基金，於今年1月終於轉正。截至1月底之評價後規模為5兆5,391億元，收益數為1,507.2億元，收益率2.8%。惟好景不常，2月出現獲利回吐，所幸累計前2月績效仍有逾千億元。

截至今年1月底，退撫基金規模為7,117.7億元，收益數為192.3億元，收益率為2.7%。儘管2月遇逆流，據了解，對收益表現影響有限。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，金融市場行情總是起起伏伏，2月國際股市、債市出現6%至7%下挫，而2月台股則呈微漲1%，預期勞動基金2月單月會出現虧損；但累計1至2月，收益數仍維持正數，「漲多回吐是常見，勞工還要再忍忍」。

勞動基金運用局表示，勞動基金著眼長期投資，多元布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，獲取長期穩健之績效。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（2013至2023年1月）平均報酬率為4.41%。長期投資績效仍屬穩健。

官員表示，勞動基金短期報酬率為負數，應視為「獲利回吐」，並非實際虧損，日後隨著金融市場回升，收益數也有機會跟著回升。