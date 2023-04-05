國銀搶房貸 祭「地板利率」

國銀4月房貸專案逐步出籠，貼近2％房貸利率將成為參考地板價。央行3月23日宣布升息半碼（0.125個百分點）後，市場預估，國內房貸利率地板價2％起跳，將來銀行開出首槍，4月開辦的房貸利率推出2.06％超殺水準，目前安泰銀已給出轉貸、買房最低2.06％起，中信銀築巢優利貸利率也是2.06%，料此波地板利率將引發各銀行跟進。

根據聯徵中心資料統計顯示，去年第4季起，45歲以上新增房貸戶，房貸利率全數2％起跳，其中45至50歲平均貸款利率2%、50至55歲平均貸款利率2.03％、55至60歲平均貸款利率2.04％，65歲以上平均貸款利率2.08％起。

如果是45歲以下房貸戶，最低為25到35歲房貸客戶、平均也只能拿到1.91％利率，35至40歲平均貸款利率1.94％、40至45歲平均貸款利率1.97％。

這代表今年3月央行升息半碼（0.125個百分點）後，國內房貸利率全數2％起跳，這讓4月房貸專案大比拚中，只要推出貼近2％利率的房貸都將具有超高吸引力。

將來銀行宣布，4月起開辦房貸業務，首波給出計劃推出限量500名的「預約制」專案，新購屋及轉貸皆適用。參與預約的客戶除可優先體驗線上申辦房屋貸款的極端便利外，符合條件的客戶不論貸款金額高低皆能享受2.06%的優惠利率。

安泰銀給出轉貸、買房最低2.06％起機動利率，貸款期限最長30年，寬限期最長三年，但此專案活動對象僅限於安泰銀VIP以及其親屬。

根據內政部不動產資訊平台公布資料，3月底最新更新的銀行房貸專案中，安泰銀一般購屋貸款利率2.11％起跳，三信商銀的房屋擔保貸款浮動利率則為2.48％起跳。