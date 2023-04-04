這家國銀員工最會賺！ 平均每人貢獻577萬元獲利、奪第一

中央銀行最新公布國銀營運績效季報顯示，2022年底，國銀每位員工平均為銀行貢獻201.8萬元的獲利，突破200萬元大關、創下歷年新高，年增14%。至於哪家國銀員工最會賺？上海商銀（5876）以平均獲利貢獻577萬元拔得頭籌，王道銀行（2897）514萬元居次，兆豐銀行398萬元拿下季軍。

央行統計顯示，2018年至2021年底，國銀員工平均貢獻度（稅前盈餘/員工人數）分別為183.8、193.5、165.8和177.1萬元，有增有減、並無一致方向，直到2022年底，受惠央行四度升息，員工平均獲利貢獻度一舉突破200萬元大關、達201.8萬元，較前一年的成長幅度達14%。

翻開國銀員工獲利貢獻度成績單，「小而美」的上海銀以577萬元奪冠，其次則是「數位銀行」王道銀，每位員工獲利貢獻度514萬元，公股行庫兆豐銀，則是以398.5萬元奪下季軍。

排除員工貢獻度337萬元的專業銀行輸出入銀行，民營的台北富邦銀行與中國信託銀行，分別以363萬元與332萬元，排名國銀員工獲利貢獻度第四與第五大。過去長年奪冠的京城銀行，2022年底意外落馬，以288.7萬元排名第六。

央行統計顯示，國銀獲利貢獻度第七至第十名依序為國泰世華銀行、第一銀行、永豐銀行與匯豐銀行，平均每位員工為銀行賺進286.8、281.6、275.3以及275萬元的獲利。

央行每季公布國銀營運績效季報，根據近日出爐的最新統計，去年底，40家國銀稅前盈餘合計為3,928.24億元，較去年同期大幅成長近16％。

銀行主管分析，去年國內外通膨情勢嚴峻，美國聯準會激烈升息，我國央行也跟進調升利率，2022年四度升息，累計升幅達2.5碼（0.625個百分點）。由於銀行的「老本行」，就是藉由存放款業務賺進利差，央行升息有助改善銀行的利差水準、對銀行的獲利有明顯助益。

央行統計顯示，去年第4季，國銀平均存款利率連三漲至0.72%，較前年同期的0.36%大漲一倍，放款利率同樣連三升至2.08%，為睽違六年半後，再度突破2%大關；去年第4季，攸關國銀利息收入的存放利差，維持與去年第3季相同的1.36個百分點，創下2018年以來、五年新高水準。