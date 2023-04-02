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升息潮讓富豪大戶拉存款+債券到6成 卻砍保單到破底

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報資料照片）
金管會。（本報資料照片）

全球高息浪潮讓富豪大戶砍保單、擁抱高息債券和存款，資產配置愈趨兩極化。

金管會2月底統計，8家銀行開辦高端資產（1億元以上）財管客戶中，配置存款加債券部位已拉高到近6成，配置保單卻反驟降到16%的有統計來谷底，顯示美國高息潮讓大戶也開始「逐高利而居」。

一家民營銀行主管坦言，升息讓債券價格相對便宜，買海外債可鎖住收益，之後若降息還會有資本利得，當然讓富豪戶趨之若騖。

甚至市場日前還一度傳出，在瑞士信貸AT1壁紙風暴波及整體AT1債券市場、讓AT1債券價格跌到谷底時，還有富豪戶探詢買進的可能性，頗有力行「別人恐懼、我貪婪」的投資原則。

據瞭解，各銀行的「億級」富豪大戶都是專業投資人，若投資美國大企業的投資等級債券收益率約4~5%，若投資非投資等級債券收益率更可拉高到5~6%，遠高於保單的3%，自然讓富豪戶棄保單、轉抱存款和債券。

據金管會2023年2月底統計，富豪戶資產配置組合中，存款占了50%、保險占16%、基金占13%、債券占9%、境外結構型商品占4%。也就是說，光配置存款和債券就占了快六成。

若再拉長到近一年的配置版圖來看，從2022年6月開始，配置存款、保單占比就開始出現此消彼漲，保單跌破2成到18%、存款則站上46%，顯示富豪戶抽保單資金、移往存款，有現金為王的意味。

2022年10月當存款占比衝到5成、保單僅剩17%時，富豪戶開始增持債券，到2023年2月底，配債券占比已拉高到9%、年增3個百分點，保單卻續降到16%的谷底、年大減6個百分點。

至於基金配置占比、過去一年均維持13%左右，顯示富豪戶對抱基金是以風險分散為主；境外結構型商品則年減5個百分點，意味大戶降低高風險性投資。

金管會是在2020年起陸續核准7家銀行開辦高資產客戶財富管理業務，2022年又核准了玉山銀和北富銀，至今承辦高資產財管業務有9家銀行。

但因2022年12月下旬才准北富銀，因此至今僅有8家開辦，到今年2月底，業績前三大是中信銀、兆豐銀和合庫銀，行庫圈已對玉山銀和北富銀「後起之秀」嚴陣以待。

保單 金管會 升息

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