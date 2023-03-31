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高雄銀新任董座 一銀前總座鄭美玲可望股東會後出任

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

高雄銀行（2836）今年股東會將全面改選，高雄市政府今天提名其法人董事候選人，第一金（2892）子公司一銀前總經理鄭美玲位列候選名單第一人，為高市府內定的高雄銀新董事長，鄭美玲將於高雄銀5月下旬股東會改選後，再由新任董事會推選為高雄銀下屆董事長，正式上任。

高雄銀行董事長原為第一金前董事長董瑞斌，去年3月董瑞斌請辭轉任中山大學國際金融研究學院院長，董事長職務就一直由高雄市政府財政局長陳勇勝代理迄今。直到今天公布高雄銀行董事候選人提名名單，高雄銀的新董座繼任人選才明朗，由鄭美玲出任。

鄭美玲去年8月自一銀總經理職務退休，去年12月也跟隨前長官董瑞斌腳步，出任中山大學國際金融學院的「國際資產管理研究所」所長。

股東會 董瑞斌 一銀

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