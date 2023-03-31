連二年 遠雄人壽加入台灣人才永續行動聯盟

遠雄人壽今(31)日表示，將人才永續視為永續經營的關鍵目標。為強化人才競爭力，遠雄人壽連續二年加入TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟，與200家相同理念之企業與學校共同推進，依循全球管理新哲學DEI(多元、平等、共榮，Diversity, Equity, Inclusion)精神，打造永續力的職場環境，讓員工發揮無限潛能。

遠雄人壽視每一位員工為重要合作夥伴，建立夥伴精神的企業價值觀，積極打造優質的招募管道及系統性培育發展計畫，塑造健康環境及幸福職場，讓員工在家庭事業中取得平衡穩定發展。

為接軌保險金融IFRS17、ICS及數位轉型之發展需求，持續賦能員工在數位時代下的技能，架設遠雄i學習數位學習平台，開辦各類金融科技力線上課程，開放同仁運用App自由選修，提升金融科技素養，建立全員數位認知思維。

除了在公司內部遴選數位種子部隊，合作金融研訓院芬恩特計畫，提供FINTECH實作、專案管理實務交流及派外訓練資源，讓組織內學習風氣產生正向循環，另也提供金融科技力知識檢定的證照獎勵，鼓勵主動學習。

遠雄人壽豐富學習管道，協助員工精進專業，培養核心能力，從實體課程、數位學習、遠距教學、行動學習、派外訓練、實體圖書館到線上講堂，並透過遠雄之音廣播、微課程、Line@、社群、電子報、節慶贈書等方式，打造自主學習文化。

該公司並積極推動人才加速躍升計畫，以系統化、標準化流程，評估發展潛力員工，給予長期且計畫性的培訓，提高留任率與團隊競爭力。

員工成長不僅是公司進步的動力，也是永續發展的堅強後盾，遠雄人壽方方面面推動職場健康促進，服務員工，包括聘請視障按摩師全年駐點，為員工減壓；每季臨場醫師駐點提供醫療諮詢；鼓勵員工參與運動社團並提供補助；舉辦減重競賽活動，為期七周，共減重近100公斤，2022年再獲國健署的健康促進職場認證，及獲體育署頒發運動企業認證殊榮。

遠雄人壽堅持落實平等，制定相關政策保障工作權及人權，照顧不同身分的同仁。內部特別重視溝通，確保每一位員工適時發表建議，每年定期進行滿意度調查，廣納各方意見，藉此了解員工對於組織發展的想法與感受。

針對新進同仁每月舉辦一次的新手小聚座談，了解新人適應狀況及提供協助。待員工如親，給予職涯開拓、創業施展的豐富資源，全力打造出適合保險人才的發展制度與職涯藍圖，讓每位遠雄人掌握產業脈動、與時俱進，成為保險業的前行者。