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陳奕迅演唱會 國泰CUBE卡優先購票、回饋7%

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
陳奕迅演唱會台北站，CUBE卡友可提前兩小時，於4月8日上午10點至拓元售票系統國泰世華CUBE卡友專區優先購票。圖／國泰世華銀行提供
陳奕迅演唱會台北站，CUBE卡友可提前兩小時，於4月8日上午10點至拓元售票系統國泰世華CUBE卡友專區優先購票。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行今(31)日表示，甫結束於香港紅磡體育館27場演唱會的華語流行歌王陳奕迅，日前宣布將於今年7月再次踏上睽違七年的台北小巨蛋，舉辦限定七場的FEAR AND DREAMS演唱會-台北站，並將於今年4月8日中午12點開放售票。

國泰世華CUBE卡，為服務廣大喜愛音樂藝文的客戶，繼贊助aMEI ASMR世界巡迴演唱會後，再次成為陳奕迅FEAR AND DREAMS演唱會的贊助夥伴，並提供CUBE卡友優先購票及7%的購票回饋，喜愛E神的CUBE卡友千萬不要錯過。

陳奕迅的FEAR AND DREAMS演唱會-台北站，開唱日期為2023年7月15、16、18、19、21、22、23日，CUBE卡友可提前兩小時，於4月8日上午10點至拓元售票系統國泰世華CUBE卡友專區獨家優先購票，每筆限購四張，限區限量售完為止。

卡友於購票當日晚間11點59分前登入CUBE App完成領取加碼回饋，指定售票平台刷CUBE卡購票，享小樹點7%回饋。

在aMEI ASMR世界巡迴演唱會，及陳奕迅FEAR AND DREAMS演唱會等天后天王重量級演唱會相繼開唱之餘，國泰世華日前亦冠名贊助由拉縴人青年合唱團、海歸人聲合唱團青銀共創的國泰世華歲月留聲音樂會，同步提供購票優惠。

國泰世華銀行表示，全新數位品牌CUBE推出後，即致力於打造一個彈性、多元且與客戶雙向互動的個人化金融服務，不僅持續優化CUBE App的功能與使用體驗，更推出多元有感的CUBE卡刷卡回饋。

為滿足客戶喜愛藝文活動的需求，國泰世華除推出指定購票平台刷卡回饋，也尋求與適合的單位合作，提供客戶更尊榮的購票優惠與服務。

陳奕迅FEAR AND DREAMS演唱會-台北站，CUBE卡友優先票專區售票連結：

https://tixcraft.com/activity/detail/23_eason_c

更多活動內容請見: https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/credit-card/shopping/2023eason/，或留意該行官網訊息。

國泰世華 陳奕迅 演唱會

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