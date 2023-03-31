富蘭克林華美投信第2季展望：景氣不明唯收益確定 採C.P.I.投資策略

相較於第1季強勁的股市反彈，2023年第2季投資市場仍充斥著些許不確定性，富蘭克林華美投信表示，全球經濟景氣狀況不明，美國升息步入尾聲，但CPI數字仍未達到完全符合預期，短線市場仍具波動，故第2季不妨利用C.P.I.投資策略，利用AI新科技、中國A股、特別股及債券型基金互為搭配，打造第2季降低波動、增強收益的資產配置組合。

近期美國公布系列較預期佳的經濟數據，原市場擔憂起聯準會上半年升息次數恐有加碼的跡象，但經過歐美銀行連環爆事件後，3月下旬的利率決策會議也已排除出一口氣升息兩碼，並且從期貨市場隱含的Fed Fund Rate預測已經反映出下半年可能會暫停升息的步伐。

MOVE與VIX波動指數亦隨聯準會看重的經濟數據而波動，然美股三大指數今年以來走勢呈現區間盤整，但不像是過去有大幅度的單日漲跌幅大漲大跌超5%的情況發生，顯示出投資人已對升息議題轉向經濟基本面的發展，關注基本面的變化。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰表示，在經歷四十年來最急迫的升息之後，隨著升息對於經濟的滯後影響出現，一旦經濟數據緩和，聯準會有很高機率需要暫緩升息，以避免造成未來更大的衰退，短線鷹派恐慌所造成的市場震盪，股市若有拉回整理，則是中長線走勢的更佳機會。

楊金峰說，隨著ChatGPT的帶動下，AI熱潮不減，晶片股有望挾著高速運算的效能，持續受到關注，對於科技類的算力、算法與運算平台等，自然有帶入正向循環發展。儘管目前仍有庫存是否完全去化的問題，但根據美銀預估到了2027年生成式AI潛在規模上看620億美元，其中NVIDIA在AI晶片市佔率高達近65%，可見相關企業有望持續受惠。

除了追求AI新科技成長，也不能放下經濟高成長的中國大陸市場，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中國中央政府印製《數字中國建設整體佈局規劃》要求全面提升數字中國建設的整體性，促進數位經濟和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域發展，團隊將持續看好大消費、數字經濟的產業股票投資方向。

沈宏達分析，中國在硬體、軟體、服務商等TMT領域，在政策支援下數字經濟建設提速，有望提振行業基本面，海通證券預計TMT板塊2023年淨利潤年增率有望達到25%左右，重點子行業增速將最快且改善幅度也最明顯，因此大陸部位的投資不能鬆手，應趁早持續定期定額布局，並逢回加碼大陸市場。

此外，除了科技與陸股外，具固定收益特性的特別股與非投資等級債等也是必要配置。富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，在市場最不穩的2022年，特別股升評/降評比例高達5.6，升評企業家數遠高於降評企業家數，顯示特別股領域中，表現優異的企業數量仍遠高於表現較差的企業，年初至今的2.2，也優於過往多數年份。

不僅如此，升息接近尾聲，此種環境有利特別股表現；余冠廷分析，根據歷史經驗，過往幾次升息循環結束後，特別股在未來一年內除了表現強勁，走勢上還非常穩健，不論從哪個期間切入，累積報酬都呈現緩步走升的趨勢，反映聯準會對市場的干預結束後，環境有利於持續推升特別股，建議投資人納入核心標的，亦可降低股票部位的波動。

擁有收益，仍是景氣不明朗前提下的最佳投資策略，因此富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，短期內，美債殖利率波動使投資人開始評估不同固定收益資產配置的比重；但長期而言，全球非投資等級債券則可受惠來自景氣成長與經濟復甦的順風車，綜觀全球主要資產，高收益債坐擁8.7%的殖利率水準，高於10年均值的6.6%；特別股殖利率則為7.5%，高於10年均值的6.0%，在當前的利率環境中，是尋求收益的投資人不可或缺投資標的。

富蘭克林華美投信表示，AI新科技的進展與大陸經濟復甦，並不受美歐銀行股等不確定性的影響，上述的方向包括: 創新科技、消費力復甦、投資等級企業特別股與非投資等級企業債券等題材將有投資機會浮現。因此，投資人不妨利用核心資產特別股與債券基金做為長期投資重心，並搭配成長與收益型基金，一併掌握第2季的獲利機會。