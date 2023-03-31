2023永達業務表揚大會 不畏疫情 保經業龍頭再造佳績

永達保經在全球疫情嚴峻考驗下，始終「以客為尊」，持續創新與進步，展現強大實力和良好發展前景。「永熱愛 達響未來」2023永達業務表揚大會，3月31日在陽明山中山樓隆重舉行，以表揚在2022年取得卓越成績的頂尖保險業務菁英。永達保經持續深耕退休規劃市場，引進數位化科技，有效提升客戶服務、訓練平台效率及優渥獎勵制度，2022年期繳新契約保費收入達20億新台幣，主管人力達1,897名，255位MDRT百萬圓桌會員，並有高達96.47%的13個月保單繼續率。同時，大陸市場亦表現突出，兩岸事業平台營收突破百億。

MDRT（Million Dollar Round Table）是保險界的最高榮譽，取得MDRT認證，需要具備優異的銷售能力、專業知識和客戶服務技能。永達保經是台灣最具規模和實力的孕育MDRT搖籃公司，自2002年起每年都有上百位的業務同仁通過MDRT認證，2022年達成MDRT人數為255位，持續蟬聯台灣保經界第一名寶座。2022年業績表現最為突出的各組超級菁英分別為拿下年度最佳成就獎、年度業績大賽處級組雙冠王-石文仁業務籌備副總、連續三年蟬聯體系組冠軍-傅泓捷業務資深副總、注重服務細節獲得個人組冠軍-呂懿芳業務首席經理，他們在表揚大會上不藏私地分享成功秘訣與策略。

經過三年疫情洗禮，愈來愈多民眾體認到風險思維的重要性，也了解到保險和退休規劃的必要性。永達保經擁有深耕退休規劃市場的謀略與遠見，徹底實踐公司平台2161銷售密碼、2143增員密碼機制，善用取得「保險經紀業務整合管理系統」新型專利的報表管理，更優化獎勵制度，提高佣金率，協助銷售流程，大幅提升服務品質，業務代表績效自然成長。在疫情的考驗下，永達保經全力發展數位化，透過線上會議、講座、課程讓專業傳承無遠弗屆。業務代表更善用手機、平板、電腦等3C載具，隨機應變，突破空間與距離限制，提昇服務模式，贏得客戶的信任與支持，成就了永達2022年的卓越績效。

永達保經不僅以客戶的需求為出發點，持續提升服務品質，更首創世襲制度，實現了業務代表在永達「服務一陣子，永達養你兩輩子」的承諾，並且連續16年出版電子刊物，刊載公司運作及各項事業活動，讓客戶能安心依賴永達保經。此外，永達保經也一直致力於推動社會公益事業，完成復康巴士10年100輛捐贈計畫後，自2018年再啟動長照專車8年捐贈計畫，更支持政府推動微型保險政策，為社會資源最稀缺的角落注入力量。2022年，永達保經憑藉著以「利他」為核心的理念，在第24屆保險信望愛獎中備受肯定，榮獲「最佳保險專業」、「最佳社會責任」、「最佳通訊處」和「最佳社會貢獻」四項大獎的榮譽，此獲獎殊榮為永達在保險業界的卓越表現背書，再次展現了永達在保險業界的綜合實力並善盡企業社會責任。