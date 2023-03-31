快訊

最新民調／六都市長施政百日好感度 他居冠

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

2023事業運誰最旺？生肖虎有雙財路、兔馬豬升遷有望

金管會要求保險公司 清明連續假期期間保戶服務不中斷

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

為了讓民眾安心度過今年清明連續假期，金管會今（31）日表示，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產險公會、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，且請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間保持服務電話暢通。

金管會指出，保戶於連續假期期間就保險相關事項之詢問、理賠之申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供之免付費服務電話洽詢，各公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況之聯絡方式。

此外，各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及前開二公會網站（中華民國產物保險商業同業公會免付費服務專線0800-221-783；中華民國人壽保險商業同業公會免付費服務專線0800-221-348），保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。另為確保資訊安全無假期，金管會也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益之情事發生。

保險 金管會

延伸閱讀

立委倡議金融漢光演習 黃天牧：每年都有壓力測試

虛擬貨幣漲跌很恐怖？黃天牧：強烈提醒投資人注意風險

台南人常提早掃墓 警今天下午起清明疏導交管

清明掃墓祭祖 豐原觀音山公墓單向通行

相關新聞

中華郵政關懷弱勢 壽險舉辦公益捐贈活動

中華郵政公司關懷弱勢團體不遺餘力，除長期關懷獨居長者，辦理關懷弱勢活動外，近年更串起小農與社福機構，以雙公益的理念，推動...

虛擬資產平台 金管會指導不納管

金管會昨天表示，最快在今年第三季底前，將對虛擬資產平台訂九大原則，也將洽請虛擬資產平台業者依這九大原則訂自律規範，金管會...

誠信金融論壇4月11日登場 第一金落實公平待客文化

第一金融集團落實公平待客企業文化，並著重客戶權益之保護，針對高齡金融消費者提出多項服務及保護客戶的精進措施。第一金融集團...

國銀新南向放款餘額衰退

國銀新南向授信力道逐步減緩，根據金管會昨（30）日公布統計，國銀新南向授信總餘額截至今年2月底，與去年底相較，呈現明顯衰...

合庫主辦藍天72億元融資

合作金庫昨（30）日宣布，統籌主辦藍天電腦聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購2.48倍，最終以新台幣72...

將來銀線上房貸 5月試辦

純網銀限制逐漸鬆綁，將來銀行昨（30）日宣布試辦線上房貸業務，5月將開始對外試辦，除限於法規，最後一步路需至地政事務所及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦