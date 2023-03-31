中華郵政關懷弱勢 壽險舉辦公益捐贈活動

中華郵政公司關懷弱勢團體不遺餘力，除長期關懷獨居長者，辦理關懷弱勢活動外，近年更串起小農與社福機構，以雙公益的理念，推動社會永續、共榮共好。目前正值鳳梨釋迦盛產季節，中華郵政公司為響應政府政策，採購國內優質農產品，力挺農民，並於2023年3月30、 31日與板橋郵局共同舉辦捐贈公益活動。

中華郵政公司表示，本次活動捐贈物資包括優質好米、鳳梨釋迦等農產品及洗髮精、沐浴乳等民生用品，分送給弱勢團體，期盼透過愛的物資，傳遞暖心支持，並藉此捐贈活動，體現保險救急扶危精神，亦幫助在地小農度過難關，發揮雙公益精神，為社會帶來更多溫暖。

中華郵政公司以實際行動將愛心資源傳遞給更有需要的人，期待 能引發拋磚引玉的效應，帶動社會大眾共同發揮愛心，參與公益活動。 未來將持續以救急為念，協助及關懷弱勢族群，讓愛與溫暖流動到社會每個需要的角落。