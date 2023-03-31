快訊

熬過3月大魔王！4月普發現金入帳、有望早領薪 還有一個隱藏版小確幸

獨／火車清晨常撞牛！資深司機員曝「這原因」牛牛早起吃草

海豹被摸肚做仰臥起坐「秒現26塊腹肌」！網笑翻：健身達人深藏不露

中華郵政關懷弱勢 壽險舉辦公益捐贈活動

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
中華郵政公司壽險處長簡詠涵（右6）及板橋郵局局長鄭至能（左5）共同至新北市家扶中心鶯歌服務處舉辦關懷弱勢公益活動。中華郵政公司提供
中華郵政公司壽險處長簡詠涵（右6）及板橋郵局局長鄭至能（左5）共同至新北市家扶中心鶯歌服務處舉辦關懷弱勢公益活動。中華郵政公司提供

中華郵政公司關懷弱勢團體不遺餘力，除長期關懷獨居長者，辦理關懷弱勢活動外，近年更串起小農與社福機構，以雙公益的理念，推動社會永續、共榮共好。目前正值鳳梨釋迦盛產季節，中華郵政公司為響應政府政策，採購國內優質農產品，力挺農民，並於2023年3月30、 31日與板橋郵局共同舉辦捐贈公益活動

中華郵政公司表示，本次活動捐贈物資包括優質好米、鳳梨釋迦等農產品及洗髮精、沐浴乳等民生用品，分送給弱勢團體，期盼透過愛的物資，傳遞暖心支持，並藉此捐贈活動，體現保險救急扶危精神，亦幫助在地小農度過難關，發揮雙公益精神，為社會帶來更多溫暖。

中華郵政公司以實際行動將愛心資源傳遞給更有需要的人，期待 能引發拋磚引玉的效應，帶動社會大眾共同發揮愛心，參與公益活動。 未來將持續以救急為念，協助及關懷弱勢族群，讓愛與溫暖流動到社會每個需要的角落。

中華郵政 公益活動 獨居

延伸閱讀

中華安歲太子慈善功德會展愛 贊助芬園60萬元關懷弱勢

台東鳳梨釋迦即將銷陸？國台辦：非常願意協助重啟

酒駕慣犯拒繳罰鍰！執行署出奇招查扣壽險金 家屬速繳清20萬元

台東縣府赴陸談鳳梨釋迦「准了」 農民：被罵才准何必呢？

相關新聞

中華郵政關懷弱勢 壽險舉辦公益捐贈活動

中華郵政公司關懷弱勢團體不遺餘力，除長期關懷獨居長者，辦理關懷弱勢活動外，近年更串起小農與社福機構，以雙公益的理念，推動...

虛擬資產平台 金管會指導不納管

金管會昨天表示，最快在今年第三季底前，將對虛擬資產平台訂九大原則，也將洽請虛擬資產平台業者依這九大原則訂自律規範，金管會...

誠信金融論壇4月11日登場 第一金落實公平待客文化

第一金融集團落實公平待客企業文化，並著重客戶權益之保護，針對高齡金融消費者提出多項服務及保護客戶的精進措施。第一金融集團...

國銀新南向放款餘額衰退

國銀新南向授信力道逐步減緩，根據金管會昨（30）日公布統計，國銀新南向授信總餘額截至今年2月底，與去年底相較，呈現明顯衰...

合庫主辦藍天72億元融資

合作金庫昨（30）日宣布，統籌主辦藍天電腦聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購2.48倍，最終以新台幣72...

將來銀線上房貸 5月試辦

純網銀限制逐漸鬆綁，將來銀行昨（30）日宣布試辦線上房貸業務，5月將開始對外試辦，除限於法規，最後一步路需至地政事務所及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦