美國周五即將公布2月個人消費支出物價指數 投資人關注

美國公布去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為2.6%，低於市場預期的 2.7%，另外，美國去年第4季個人消費支出（PCE）物價指數季增年率 4.4%，則高於市場預期的4.3%，短線上，投資人對銀行業危機擔憂緩解，道瓊上漲141點，科技股持續獲市場青睞，Nasdaq 與費城半導體指數分別上漲 0.73% 與 1.62%。

美國第4季 PCE 略高於市場預期，投資人關注周五即將公布的2月 PCE，市場預估2月 PCE 年增率將由5.4% 降至 5.1%，聯準會波士頓及里奇蒙銀行總裁昨日則表示，通膨仍然過高且可能需要比預期更長的時間才有望回落，因此仍需繼續升息應對。不過，市場預期近期銀行業動盪可能部分抵銷進一步升息的需求，資金持續流向風險性資產，惟台股即將進入清明連假，國際市場不確定因素仍高，台股近日成交量能萎縮也反應市場資金操作轉趨保守，預期短線台股較難跨越萬六關卡，維持上有壓、下有撐格局的機率較高。