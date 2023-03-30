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虛擬資產平台9大原則出爐 金管會僅「指導」不納管

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報系資料庫）
金管會。（本報系資料庫）

金管會最快在今年第三季底前，將對虛擬資產平台訂9大原則，也將洽請虛擬資產平台業者依這9大原則訂自律規範，金管會將從防制洗錢基礎、搭配這9大原則並強調業者自律和資訊揭露下，僅做「指導」但不納管。

也因虛擬資產平台僅被要求「自律」並未實質被納管，一旦又再度發生如美國FTX交易所倒閉，或是虛擬資產詐騙案件，投資人依舊得自求多福。

金管會副主委邱淑貞說，現階段是由業者自律角度出發，下一階段要納管或是修專法，要循序漸進，需等產業成熟或是國際組織有更新規範再做滾動檢討，預估的時程可能是以「年」為單位。

行政院在3月指定金管會擔任虛擬資產的金融投資或支付性質平台的主管機關，金管會正式對外宣布三大作法，一、第三季底前，訂定9大指導原則，輔以加強業者自律和資訊揭露。

這9大指導原則：虛擬資產平台的資訊揭露、商品上下架審查、客戶與平台資產分離保管、交易公正和透明、洗錢防制、客戶權益保護、資安、營運系統和冷熱錢包管理、及機構查核。

如各業者需在自己平台做資訊揭露，商品審查和客戶資格條件也由各業者自訂規範公告，資產分離和保管則需遵循法幣要存在銀行信託帳戶，虛幣則放冷錢包，機構查核則回歸到檢查局依洗錢防制法做檢查。

二、推動虛擬資產平台業者（VASP）籌組公會，並依這9大指導原則訂自律規範，三、未來與其他部會共同協力。

邱淑貞說，籌組公會名單，除既有已完成洗防法遵聲明共25家業者，包括MaiCoin、幣託、ACE（王牌數位）等大型虛擬貨幣業者外，還將加入區塊鏈大聯盟、台灣金融科技協會等，希望成立公會後訂自律規範、也才有拘束力。

她說，增加業者自律、就是增加對客戶資產的保護，業者都希望產業可以發展，若要發展、勢必要取得客戶信賴，她認為，產業和自律規範的期待是一致的，若產業自己都不重視客戶保護或內控，客戶就會流失。

但是，如果全仰賴業者「自律」足夠嗎？邱淑貞說，金管會從洗錢防制角度出發到金流做管理，如果業者不將客戶與平台資產分離、或客戶資產被侵占等，銀行執行洗錢防制時，是否會再接受這家業者？對這業者是否可以繼續交易？

金管會將從金流、自律要求、資訊公開、客戶信賴與大眾評價去支撐這各產業，藉此提升產業水準，最後形成一個產業標準。

洗錢防制法 金管會 邱淑貞 虛擬貨幣

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