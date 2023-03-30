快訊

T1聯盟／霍華德被爆劈腿！台妹淚喊「他說在台灣只有我」 雲豹說話了

會晤宋濤再提九二共識 馬英九：兩岸只能透過談來解決問題

週日前水氣較多！清明連假出遊或祭祖 「這兩天」天氣最適合

將來銀行力拚三大產品上線 鍾福貴：發揮鯰魚效應

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

將來銀行今（30）日宣布將試辦房貸業務，同時分享公司未來展望，將來銀行董事長鍾福貴表示，今年可以定位為「產品發展年」，主要目標放在通過試辦薪轉業務及企業聯貸參貸，並希望能盡速取得外匯執照，「要有基本產品才能創新」。

據金管會統計，去年三家純網銀累計開戶數分別為將來銀行26萬17戶、LINE Bank達139萬1,481戶、樂天達14萬573戶，純網銀整體開戶數合計179萬2,071戶。

將來銀行表示，目前三人以上法人開戶試辦已送金管會進行討論，聯貸參貸也與金管會積極討論，下半年將送外匯執照申請至央行，將來銀行策略中心副總吳柏漢坦言，今年取得有點挑戰，但期望能盡速完成，強調今年目標在於完成基本產品建設，後續才有機會「端出新菜色」。

許柏林說，傳統銀行為對抗純網銀而加速推進數位銀行建設的確是一大挑戰，但以線上房貸為例，「我們也帶給他們一些衝擊，就像為什麼之前沒人想過要推線上房貸?」鍾福貴表示，這就是一大創新，也是鯰魚效應發酵的展現。

將來銀行表示，今年將進行先減資再增資，鍾福貴表示，自取得網銀執照以來，考量初期設備及投資的攤提，增資強化資本是必然的，但相信後續隨著放款增加，財務發展會更加健康。

將來銀行 網銀 房貸

延伸閱讀

純網保掛蛋？中信網保遭打槍 金管會：評估年底再開放

房貸補貼不公平？ 林右昌：先顧中低薪者

國銀不動產放款比 連八降

房市需求冷！2月銀行不動產放款占比26.28% 探44個月低點

相關新聞

純網保掛蛋？中信網保遭打槍 金管會：評估年底再開放

金管會晚間宣布，唯一一家申請設純網路產險公司的中信網保，在考量商品創新性偏弱，容易被複製、恐無法與產險業其他相關產品區隔...

永豐金小股東有福！ 今年股東會紀念品送金色貴氣「豐收盤」

永豐金控（2890）今年股東會紀念品實體照今（30）日在網路上曝光，自帶貴氣、且主打玻璃可以幾乎100％再利用特定的「K...

昇華科技從需求出發 打造以「人」為本的保險專業服務

「解決保險公司的痛點」是昇華科技張原彰董事長的初衷，過去因為保險業高獎金的性質，吸引許多人員紛紛投入，也因為各家產品繁多，從業人員很難一次全部記住所有訊息，加上電子時代來臨，身為科技人的他便開始投入保險公司輔助性的系統軟體開發。

核心智識陳威州博士：讓保險業的數位潛能無遠弗屆

隨著數位時代來臨，網際網路的發達讓許多工作都能以遠距線上作業取代親自辦理，政府所推動的自然人憑證及工商憑證也都可以解決多數身分認證問題，看似已相當成熟的辨識技術，卻在我們想不到的專業領域裡更深入複雜，保險業務即是其中一例。

兆豐永和分公司遭檢調搜索 疑與前投資長炒股相關

法務部調查局今（30）日上午搜索兆豐證券永和分公司前員工辦公處所。據了解，檢調今日搜索與證券投資信託顧問法有關的案件。

藍天電腦72億元聯貸 合庫銀主辦

合作金庫銀行統籌主辦並擔任管理銀行的藍天電腦（2362）聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購2.48倍，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦