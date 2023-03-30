將來銀行力拚三大產品上線 鍾福貴：發揮鯰魚效應

將來銀行今（30）日宣布將試辦房貸業務，同時分享公司未來展望，將來銀行董事長鍾福貴表示，今年可以定位為「產品發展年」，主要目標放在通過試辦薪轉業務及企業聯貸參貸，並希望能盡速取得外匯執照，「要有基本產品才能創新」。

據金管會統計，去年三家純網銀累計開戶數分別為將來銀行26萬17戶、LINE Bank達139萬1,481戶、樂天達14萬573戶，純網銀整體開戶數合計179萬2,071戶。

將來銀行表示，目前三人以上法人開戶試辦已送金管會進行討論，聯貸參貸也與金管會積極討論，下半年將送外匯執照申請至央行，將來銀行策略中心副總吳柏漢坦言，今年取得有點挑戰，但期望能盡速完成，強調今年目標在於完成基本產品建設，後續才有機會「端出新菜色」。

許柏林說，傳統銀行為對抗純網銀而加速推進數位銀行建設的確是一大挑戰，但以線上房貸為例，「我們也帶給他們一些衝擊，就像為什麼之前沒人想過要推線上房貸?」鍾福貴表示，這就是一大創新，也是鯰魚效應發酵的展現。

將來銀行表示，今年將進行先減資再增資，鍾福貴表示，自取得網銀執照以來，考量初期設備及投資的攤提，增資強化資本是必然的，但相信後續隨著放款增加，財務發展會更加健康。