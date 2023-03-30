藍天電腦72億元聯貸 合庫銀主辦

合作金庫銀行統籌主辦並擔任管理銀行的藍天電腦（2362）聯合授信案，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購2.48倍，最終以72億元完成募集，並於今（30）日舉行聯貸簽約儀式，本次聯貸案授信用途主要為償還金融機構既有負債及充實中期營運周轉金，該聯貸案為首次將藍天電腦永續指標納入聯貸條件，除加入藍天電腦公司治理評鑑及社會公益指標外，同時也對溫室氣體排放及綠能發電度數等環境永續指標給予相對應利率優惠，合作金庫銀行透過授信條件搭配，以具體行動號召企業共同為永續金融盡一份心力。

藍天電腦成立於民國72年，主要致力於筆記型電腦研發製造及銷售，為業界最早投入筆記型電腦研發之上市企業之一，近年來在面對各大筆電代工廠的殺價競爭，藍天電腦秉持高品質、創新研發的熱誠，以彈性生產、客製化產品，創造獨特的競爭優勢，並協助客戶站穩利基市場，深獲全球百家客戶信賴。藍天電腦除了持續發展筆電業務外，自87年起跨足不動產開發、租賃業務，投資成立中國大陸最大連鎖之電腦商場百腦匯資訊廣場，並於108年及111年與宏匯等公司共同標下「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）」土地開發案及「臺北車站特定專用區E1/E2街廓」公辦都市更新案，將結合藍天集團在科技製造、商業不動產開發經營以及智慧綠建築系統所有的優勢資源，體現藍天電腦對永續發展及企業社會責任之精神，藍天集團已連續2年居上市公司公司治理評鑑前6%~20%前段班公司，亦積極投入環境保護，促進全員實踐環境保護，與供應商、客戶和消費者一同重視環境永續議題，創造與環境的共生共榮。

合庫銀行在董事長雷仲達的帶領下，持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2022年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃。另為支持「臺灣2050淨零排放路徑」之能源轉型與產業轉型政策，以綠色金融協助達成2050淨零排放目標，合作金庫銀行積極推動綠能產業發展，除發行綠色債券、可持續發展債券及綠色永續定期存款外，亦積極統籌主辦太陽能發電、離岸風電等綠能聯貸案，透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，希望透過合作金庫銀行於金融市場資金的影響力，持續深化永續金融，在同樣具有永續發展體認的企業資金供應者及需求者之間，擔任最佳串聯媒介。