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純網保掛蛋？中信網保遭打槍 金管會：評估年底再開放

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會晚間宣布，對唯一一家申請設純網路產險公司的中信網保申請案「給予緩議」，等於是「不予許可」。金管會。（本報系資料庫）
金管會晚間宣布，對唯一一家申請設純網路產險公司的中信網保申請案「給予緩議」，等於是「不予許可」。金管會。（本報系資料庫）

金管會晚間宣布，唯一一家申請設純網路產險公司的中信網保，在考量商品創新性偏弱，容易被複製、恐無法與產險業其他相關產品區隔，最終對中信網保申請案「給予緩議」，等於是「不予許可」。

保險局副局長林志憲說，金管會並將在今年底依保險市場發展趨勢，再行評估開放純網路保險公司設立申請的可行性，屆時當然中信網保也可以再作申請。

林志憲說，純網路保險的審查委員會，是邀集了6位外部專家學者3位金管會主管，審查會就中信網保營運模式的可行性、保險商品創新性、管理機制妥適性、預定負責人適格性等面向詳予審查，並召開6次審查會，其中3次為中信網保簡報及面談會議。

他說，審查會中肯認中信網保導入金融科技發起人加值數據，將傳統商品的行銷方式及服務作業程序創新。

但他說，中信網保有三大疑慮，一是，營運模式穩定性及可行性不甚完整，二、相關商品創新優勢與利基需再開發，三、財務預測方面亦需補強其合理性，經審查委員提出審查意見並共同決定「應予緩議」，就是不予核可。

中信 保險 金管會

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