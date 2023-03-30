旭暉應材小金雞宏碩系統 今申請上櫃

星宇航空去年每股虧損3.47元，估算每股淨值只剩3.26元，董事會通過不配發股利，但是消息傳出後，星宇股價連兩天上漲，29日以32.5元開出，一度拉升至34.9元，盤中漲幅逾3%。投資人嗨喊「可以解套了」，期望可以賣在55元，卻被其他人潑冷水狠酸「果然是好股，值得一套再套」。

2023-03-30 12:57