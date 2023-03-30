旭暉應材小金雞宏碩系統 今申請上櫃
旭暉應材（6698）持股逾四成的子公司宏碩系統（6895），今（30）日向櫃買中心申請上櫃。宏碩系統去年每股稅後純益3.67元，董事會擬配發3.45元現金股利，配息率高達94%。
宏碩系統是全臺唯一真空微波管製造商，成立於民國2002年12月31日，目前實收資本額3.1億元，董事長兼執行長為趙勤孝，總經理為陳漢穎。宏碩系統專注在高真空（High vacuum）、高電壓（High voltage）、高頻率（High frequency）、高功率（High power）等4H核心技術，早期產品主要應用以國防用途為主，為國內唯一真空微波管製造商，但近年來以符合軍用標準的高門檻技術進一步拓展至商用半導體領域。最大股東為旭暉應用材料，持股超過四成。
宏碩系統目前主要產品為真空微波管及半導體設備零組件，2022年度營業收入4.37億元，年增20.7%；毛利率52.61%，年增0.76個百分點。稅後純益1.14億元，年增25.9%；EPS為3.67元。
過去台灣半導體大廠的製程設備大多購自於國外廠商，隨著宏碩系統憑藉自行研發與製造技術，已成為全球知名半導體製造商的重要合作伙伴之一。宏碩系統橫跨國防工業及半導體領域，未來營運及獲利成長可期。
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