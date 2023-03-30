永豐攜手第三方認證機構 實現綠色無國界、推綠色金融

永豐銀行積極推動綠色金融，繼香港分行後，本（3）月澳門分行再與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄（Memorandum of Understanding；MOU），共同推廣可持續金融服務；永豐銀行表示，旗下為企業量身打造最符合需求的綠色融資商業方案，將金融影響力拓展至海外地區，跨海實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景，為地球永續作出實質貢獻。

攜手認證機構 支持綠色金融

香港品質保證局提供推廣綠色和可持續金融的相關認證及評審服務，具備專業及公信力；永豐銀行指出，透過合作方式，充分展現銀行與第三方認證機構的優勢，鼓勵企業落實淨零轉型，創造未來永續收益。

多元綠色金融 助攻淨零排放

永豐銀行持續實踐綠色營運以共創綠色金融生態圈；永豐銀行表示，旗下綠色金融服務達成多項里程碑，包含統籌漁電共生聯貸總金額逾350億及各式融資合作的太陽能光電廠逾7,220座，自身營運部份則採購綠電約達全行用電量10%，期許2030年前達成淨零排放，為企業與社會創造多贏。