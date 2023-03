永豐攜手第三方認證機構 實現綠色無國界、推綠色金融

永豐銀行積極推動綠色金融,繼香港分行後,本(3)月澳門分行再與香港品質保證局簽署策略合作備忘錄(Memorandum of Understanding;MOU),共同推廣可持續金融服務;永豐銀行表示,旗下為企業量身打造最符合需求的綠色融資商業方案,將金融影響力拓展至海外地區,跨海實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景,為地球永續作出實質貢獻。

攜手認證機構 支持綠色金融

香港品質保證局提供推廣綠色和可持續金融的相關認證及評審服務,具備專業及公信力;永豐銀行指出,透過合作方式,充分展現銀行與第三方認證機構的優勢,鼓勵企業落實淨零轉型,創造未來永續收益。

多元綠色金融 助攻淨零排放

永豐銀行持續實踐綠色營運以共創綠色金融生態圈;永豐銀行表示,旗下綠色金融服務達成多項里程碑,包含統籌漁電共生聯貸總金額逾350億及各式融資合作的太陽能光電廠逾7,220座,自身營運部份則採購綠電約達全行用電量10%,期許2030年前達成淨零排放,為企業與社會創造多贏。