中信銀優化小商家收款流程 雲端收款機上線

看準小型商家多元收款及消費者無現金付款需求，中國信託商業銀行（5841）推出「雲端收款機」服務，商家可依照顧客需求客製化收款訂單，透過電子郵件或簡訊寄送收款連結，優化收款流程。

此外，中國信託銀行攜手綠界科技（6763）ECPay，提供第三方支付刷卡機（次世代OMO刷卡機），可支援金融卡、信用卡及感應支付等非現金交易，小型商家可整合線下訂單，搭配線上管理後台，輕鬆管理交易情況，亦可滿足消費者多元支付需求，創新消費趨勢。

金管會今(2023)年2月公告，去年非現金支付交易筆數約54.58億筆，交易金額約新台幣6.17兆元，兩者均創下歷年新高。中信銀行積極發展各類金流收款服務，整合線上及線下交易，協助小型商家掌握新商機。

中國信託的雲端收款機，為創新網路收單功能，小型商家只需上網登入中信雲端收款平台，輸入相關收款資料，即可產生專屬客戶付款的收款連結，取代傳統以紙本傳真刷卡。

小型商家無需添購刷卡設備、導入收款系統，或付出維運費用，可有效節省成本。

中信銀行表示，使用雲端收款機服務，無須經手卡號等付款資訊，無法變造交易內容，降低交易風險。

雲端收款機特別適合商家客製化付款訂單，例如旅宿業的訂房收款、飯店業的宴席收預付金、團購主的社團收單，以及設計師個人品牌銷售等，今年期盼協助逾2,000戶小型商家優化收款程序，輕鬆衝業績。

中信銀行觀察到，許多商家實體門市多以現金或掃碼付款，特別攜手綠界科技ECPay，提供金流串接服務，推出具高規格資訊安全加密技術的第三方支付刷卡機（次世代OMO刷卡機），支援信用卡、金融卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等非現金支付，提供消費者多元支付選擇。

商家可即時確認及掌握帳務資訊，打造便捷且多元的支付場景，提升小型商家營運效率。

中國信託的雲端收款機，及第三方支付刷卡機，申請資訊及相關介紹，請參考中信銀行官網https://ctbc.tw/xUgZ4E，將有專人協助服務。