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顏炳立：量縮價不跌恐拖一整年 想等下跌10%以上不可能

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影
戴德梁行董事總經理顏炳立。記者朱曼寧／攝影

房市大吹寒風，戴德梁行董事總經理顏炳立今（30）日表示，現在市場的狀況是不再熱了，因此量就不會出來，價就不會上去，這對投資人來說都是一個警訊，房價方面，頂多在10％內，想等到下跌10~20％，那是不可能。

顏炳立指出，今年房市第1季是個雙方拉拔、僵持的狀況，預計第2季價格才會鬆動，但不代表會讓價，第3季價格才會動，若方向正確的話，第4季才會跌，但房價要跌，以蛋黃區來看，跌幅頂多在10％內，若用一句通俗的話說，就是「只是零頭而已」，若想等到下跌一到兩成，這是不太可能的事。

顏炳立表示，現在看起來市場會是一個緩跌格局，房價會慢慢下來，不過另一方面，《平均地權條例》修法通過，針對預售屋換約限制規定，將採不溯及既往，所以對賣壓有減緩下來，不過若賣方還是堅持價格的話，量縮情況會更明顯，主要是價格是用量去換的，「價格不降、量就不會出來 」。

央行日前升息半碼，今年適不適合買房？顏炳立認為，今年自用型買方還是可以進場，升息半碼的壓力，不太會對持有者或比較大戶買進的人有太大的壓力，因此只要價格合理、口袋錢夠，有自用需求就可以買，但這不代表下半年的量就會出來，下半年的觀察重點還是在量跟價，「價不跌、量續縮」的情況拖到一整年都有可能。

商用不動產方面，則是被升息影響較大，主要是壽險業要求最低收益率門檻已來到2.845%，若持續升息，更可能來到3%以上，顏炳立指出，在租金上面，不管是調降或是招租規劃，不趕快做調整的話，商用不動產量縮會更嚴重。

土地市場方面，交易量已經在縮，今年第1季成交量僅163億元，創下近10年第三低的成交量，顏炳立表示，土地交易從去年縮到今年上半年，除非下半年政策上有明顯的改變，但現在政策才剛開始推動，所以七個字就是「一點機會都沒有」，下半年只能看量有沒有出來，價緩跌機會有，但不至於降幅到10～20％，若有人說價可以掉10～20％，那是對市場不夠深入。

顏炳立 升息 房價

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