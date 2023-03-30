國泰投信基金 榮獲第26屆傑出基金金鑽獎三大殊榮

第26屆傑出基金金鑽獎昨（29）日舉辦頒獎典禮，為國內歷史最悠久、最具知名度及代表性的基金獎項，憑著實力堅強的投研及經營團隊，國泰投信旗下3檔基金獲評審肯定：國泰費城半導體ETF（00830）榮獲ETF基金獎；國泰豐益債券組合基金與國泰泰享退系列2049目標日期組合基金榮獲海外基金獎殊榮。同時國泰投信傑出表現屢獲國內外獎項肯定，年初至今共勇奪26項大獎，得獎範圍涵蓋公司團隊、共同基金及ETF表現等獎項。

國泰投信總經理張雍川表示，公司秉持「往下紮根、向上成長」的理念，持續開發多元創新的基金產品及服務，深度及廣度不斷提升，提供客戶誠摯且優質的服務，這使得國泰投信能在眾多業者中脫穎而出，年年獲獎。這次獲獎的三檔基金，分別對應到不同投資目標族群：（一）、新科技的發展少不了半導體的運用，國泰費城半導體ETF（00830）適合積極且追求爆發性成長的投資人；（二）、在目前升息循環的環境下，多數債種的收益率來到相對高檔區間，投資價值浮現，國泰豐益債券組合基金（基金之配息來源可能為本金）為投資人捕捉收益機會；（三）、台灣將在2025年步入超高齡社會，退休規劃成為重要課題，目標日期基金在美國已行之有年，也是最受歡迎的退休理財工具，國泰泰享退系列2049目標日期組合基金有助為投資人提早準備退休金。

國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人鍾郁婕分析，近期隨著ChatGPT、5G、電動車與元宇宙熱潮興起，也同步推升代表國際半導體供應鏈的費城半導體指數表現，自今年截至3月23日成長25.4%，漲幅居美股四大指數之冠，是搶先布局新科技的首選。新技術的發展少不了半導體的運用，而台灣投資人可透過布局國泰費城半導體ETF（00830），鎖定全球半導體商機，不只搭上ChatGPT話題熱潮，同時也可掌握5G、電動車、元宇宙等產業核心技術，為投資打造極具爆發性成長的硬實力。

國泰豐益債券組合基金經理人蔡泫鳳表示，上週聯準會如預期升息一碼，根據最新利率點陣圖顯示，Fed接下來只剩下升息一次的空間，也暗示目前聯準會升息循環已進入倒數計時。回顧歷史經驗，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會，建議投資人可透過債券組合基金來配置債券資產，交由專業團隊靈活操作不同券種，掌握景氣循環與債市輪動契機，發揮投資的最大效益。

國泰泰享退系列2049目標日期組合基金經理人廖維苡表示，根據退休基金協會2022年調查，國人累積退休金的準備時間平均需要17.4年，平均準備退休金1040.3萬元，因此若只單靠「勞工保險」與「勞工退休金」實在不夠，更不能忽略通貨膨脹對資產的侵蝕。目標日期基金依據年齡與景氣循環調整股債配置，趁年輕較沒有負擔時，配置多一點股票部位，隨著年紀增長，基金自動慢慢降低風險部位，逐步轉換到債券部位守住獲利並持續賺取債息，來達成穩定退休目的。若遇市場起伏時，基金將機動調整配置，以降低風險並控制淨值波動，將資金分配在最適資產靈活操作，打造出最適合退休族群的投資產品，且到達目標日期後，投資人可自由彈性選擇全部買回、部分買回或按月買回，有利創造個人專屬退休金來源。