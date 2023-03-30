公司治理表現再獲肯定 元大金與子公司證券、銀行蟬聯特優認證

元大金控長期致力於符合金融界最高的公司治理標準，落實誠信經營的管理精神與企業文化，相關作為獲第三方評比機構肯定，元大金控與子公司元大證券、元大銀行蟬聯中華公司治理協會「CG6013(2021)公司治理制度評量」特優認證，彰顯公司治理成績斐然。

中華公司治理協會自2005年起推出公司治理制度評量，也是唯一由獨立第三方機構所執行的公司治理專業評估單位，評量指標為股東權益維護與平等對待、利害關係人權益尊重、資訊透明與揭露、董事會職責履行、永續發展與治理、公司治理文化等六大構面。

元大金控與子公司在六大構面皆獲得評委高度評價，包括提供完備利害關係人溝通的平台與機制、資訊揭露與透明度優良、董事會專業分工完整，且明確劃分各功能性委員會指導與監督事項等，在實踐環境、社會、公司治理(ESG)的永續發展中，用心耕耘並深受各界肯定，令人讚許。

身為國際永續標竿企業，元大金控貫徹「確立公司治理最佳典範、謀求股東最大利益」的核心理念，積極響應「公司治理3.0-永續發展藍圖」，強化董事會職能及效能，並設立女性董事，實踐董事會多元組成；加強與利害關係人溝通、接軌國際規範、深化公司永續治理文化。

在國內評比上，元大金控六度於證交所公司治理評鑑榮獲上市公司排名前5%，去年在金融保險類榮獲上市櫃公司排名前10%；國外方面，四度入選道瓊永續指數(DJSI) 道瓊永續世界指數與道瓊永續新興市場指數成份股雙榜。元大金控將ESG融入企業文化與營運策略，整合集團內外部資源，不斷進步、創新，積極為後代推動更好的未來。