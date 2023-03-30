凱基投信：債券優先布局 股票逢回買進

展望第2季，升息循環進入最後階段，預期市場波動仍大，宜優先布局投資能見度高的資產。凱基投信表示，升息循環有機會在上半年結束，債券投資可望由逆風轉為順風，考量升息終點前債券具評價優勢，股債配置也已重新發揮避險效果，第2季可考慮優先布局債券。

高利率環境限縮股市評價擴張空間，益發彰顯債券投資價值。凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金經理人李暢表示，觀察2009年1月至2023年2月資料顯示，不同殖利率情況下投入美國投資等級債未來一年的正報酬機率，發現當殖利率來到3.5%以上，即有高機率獲得正報酬，而目前殖利率來到5.5%(註1)。且債券報酬來自還本付息，而非獲利成長，息收及利率下行等因素將有利債券對抗景氣衰退。

李暢指出，儘管短期面臨景氣放緩，但目前企業獲利品質仍處於健康水位，利息保障倍數也相當充裕，從財務報表反映出企業體質無虞。另外觀察美國投資等級債殖利率，從BBB級的5.68%、A級的5.23%、AA級的4.8%、到AAA級的4.55%，皆仍處於近10年高位，顯示目前仍是進場布局投資等級債好時機。

股票資產方面，美股仍為重要觀察指標。凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，市場持續下修上半年企業獲利，但S&P 500企業獲利下修家數已開始減少，下半年可望恢復成長。經濟領先指標有轉強跡象，受就業市場需求與薪資成長支持，美國消費者信心持續改善，也對經濟成長動能形成支撐。只是考量美股評價介於10-20年平均本益比，評價已不算低，後續須關注是否有企業獲利或經濟增長動能挹注評價推升。

美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆之前，股市本益比沒有大幅調升空間，凱基投信表示，上檔空間有限，第2季有高機率持續區間震盪，關注產業宜以投資能見度高為主，包括滲透率仍低、成長趨勢未變的電動車族群；預估第2季後出貨量可開始回溫的科技硬體族群；營收成長率維持3成以上、且股價相對便宜的科技軟體族群；以及租用率仍居高檔、需求相較其他產業穩健的REITs族群。

至於關注區域，凱基新興市場中小基金經理人吳志文表示，新興市場通膨風險將較成熟市場提前回落，升息壓力可望降低；且中國解封的經濟復甦力道，可望外溢挹注新興市場，其中又以新興亞洲受惠最為明顯，預估今年各區域實質GDP成長率以新興亞洲的成長4.8%最高，新興亞洲中又以中國、印度的GDP成長率最為領先。

回歸台股市場，凱基開創基金經理人顏克丞表示，景氣領先指標PMI持續好轉，2月新訂單-客戶存貨指數翻正，反映部分產業開始回補庫存，市場預估下半年景氣將呈現U型或V型復甦，市場信心持續回升。預期台股最壞狀況已過，惟經過第一季反彈，評價面已回到近10年平均水準，目前評價面不算便宜，須留意地緣政治風險及第2季進入電子傳統淡季效應，後續須留意追高風險，若有回檔可以分批布局。