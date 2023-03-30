遠東銀推環保永續ESG 攜手樂齡客戶上台大秀綠色時尚

遠東銀行（2845）落實綠色金融，致力環境永續，29日推出「樂齡綠色時尚秀」，攜手財富管理「樂齡理財學苑」客戶，與知名設計師聯手改造環保舊衣，這群平均年齡67歲的樂齡大哥大姊，29日一起走上伸展台展示他們DIY的舊衣改造環保時尚，踏出壯世代的自信腳步與綠色地球未來，實現遠東銀財富管理的十樂生活家精神。

遠東銀行總經理周添財表示，永續金融、社會責任是遠東商銀的治理主軸，去年遠銀歡慶成立30周年，正式啟動30項ESG行動，期望透過推出一系列結合ESG理念的金融服務與公益活動，落實「普惠金融、永續金融」的精神，讓客戶在享受優質金融服務的同時，亦能攜手投入環境保護與社會公益。除了結合集團宏遠興業、遠東新世紀、遠東百貨等資源，合作推出結合「綠色時尚」概念的全新環保制服，成為銀行業第一家製作環保制服的業者，落實ESG理念外，遠東銀長年關注樂齡議題，透過財富管理「樂齡理財學苑」課程推廣樂活生活，鼓勵熟齡客群多元學習、追求自我實現，特別將辦理多年的樂齡理財學苑創新升級，邀請客戶共同加入守護社會環境永續的行列。

周添財表示，樂齡理財學苑不僅規劃了ESG綠色消費講座，由元智大學講師分享永續消費觀念，還邀請知名設計師開辦工作坊改造家中舊牛仔褲等一系列活動，再到最後邀請10位平均年齡約67歲的樂齡模特，走上伸展台展現成果，秀出綠色時尚新態度，讓社會大眾了解如何實踐綠色生活與環境永續。

受邀出席綠色時尚發表會的遠東新世紀行政總部總經理鄭澄宇，也特別上台致詞對這群與他自己年齡相當的樂齡大哥大姊，上台展示手做環保創意時尚衣，表達非常感動。鄭澄宇也特別提到遠東新在環保、ESG的努力與重要貢獻，遠東新在循環經濟扮演非常重要的角色，台灣每年製造10萬噸寶特瓶，遠東新具有可以處理半數、5萬噸寶特瓶的能力，可將寶特瓶回收再生製作許多東西包括服裝材料在內。

服裝秀現場氣氛相當熱鬧，這群樂齡模特的家人都在台下不斷歡呼，而台上模特也非常活潑、走秀姿態與動作超多，全場一片歡樂。遠銀財富管理副總經理張小倩表示，從第一屆樂齡理財學苑開始，迄今遠銀也在北中南陸續開辦五屆，今年是第六屆，由於採取精緻化深耕模式，所以累計數百名高資產客戶，在理財產品多元化、管理資產規模上，都有顯著增長，尤其客戶對遠銀的忠誠度、向心力，更使得遠銀成功將客戶群擴大至其家族第二代甚至第三代。