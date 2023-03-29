房市需求冷！2月銀行不動產放款占比26.28% 探44個月低點

房市需求冷，銀行資金持續從房市撤離。據金管會2023年2月底統計，沒有任何一家銀行不動產放款比率逾28%警戒區，是金管會有該統計來首見，整體國銀不動產放款比率更連八降到26.28%的44個月新低水位，顯示房市需求持續衰退的困境。

依《銀行法》72-2條，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」；各銀行內部多以28%為警戒水位，超過者就會拉高房貸利率、砍成數因應。

據金管會統計，2022年8月起，已沒有任何一家不動產放款比率逾29%，落在28~29%者則是逐月下降，直到2023年2月，連逾28%者都「掛蛋」，顯示房市需求大減、銀行資金也抽腿。

銀行局副局長童政彰說，銀行不動產放款占比逐步走低，有三大主因，一、政府持續實施健全房市政策，二、央行升息使民眾購屋成本增加，購屋更加保守，三、通膨推升建材上漲，也讓建商推案更加審慎，顯示房市需求疲弱。

一家民營銀行主管則說，1~2月農曆年後，也有出現部分客戶因升息而增加房貸本息攤還，藉以降低利息支出，也壓抑了房貸成長量能。

金管會公布2023年2月底房貸、建融及不動產限額30%等數據。2月底國銀房貸餘額9兆3394億元、月增0.23%、年增5.49%；建融餘額3兆5071億元、月增0.56%、年增9.34%，房貸和建融年增率均同步探44個月低點。

童政彰說，2月單月房貸與建融回升，主因是農曆年後、購屋買氣回升，房市交易量增加，但整體年增成長率還是下降。

若加計銀行辦理商辦不動產的銀行法72-2條，2023年2月底最大範圍的不動產放款餘額則是13.42兆元、月增0.15%、年增6.42%連五個月下滑，顯示銀行承作不動產放款已趨緩。

2月底總存款加金融債總額51.08兆元，月增0.69%，月增幅遠高於不動產放款月增0.15%，讓國銀不動產放款占銀行總存款和金融債餘額比降到26.28%的2019年7月來的3年半低點。上次低點是2019年6月的26.27%。

以個別銀行家數來看，有13家銀行不動產放款占比落在27~28%，28~29%及超過29%者全部掛零，顯示銀行資金持續從不動產市場抽回資金。