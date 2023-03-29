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台灣最大數位資產服務商MaiCoin集團 簽約啟動IPO規劃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
MaiCoin集團今日宣佈IPO計畫，並與永豐金證券簽訂第一上市(櫃)輔導顧問合約。業者提供
MaiCoin集團今日宣佈IPO計畫，並與永豐金證券簽訂第一上市(櫃)輔導顧問合約。業者提供

近十多年來數位資產成為全球投資的新話題，2021年Coinbase上市那斯達克交易所後，數位資產成為不可忽視的一股趨勢，台灣交易量最大、且唯一具備區塊鏈技術之數位資產創新服務商─英屬開曼群島商現代財富控股有限公司 (簡稱MaiCoin 集團)，落地耕耘台灣市場將滿10年，今日正式宣布IPO計畫，並與永豐金證券簽訂第一上市(櫃)輔導顧問合約。

近10年數位資產成為全球投資的新話題，2021年Coinbase上市那斯達克交易所後，數位資產正式成為不可忽視的一股趨勢，去年FTX的倒閉亦使國際各國政府加速面對監管議題，我國金管會日前表示將為虛擬通貨業者之主管機關，亦將公告虛擬通貨業者之監理要點。

MaiCoin 集團成立於2013年12月，陸續獲得日本金融集團SBI Group、國發基金等投資，亦於2022年7月KPMG安侯建業與匯豐集團共同公布《亞太地區創新巨擘企業》榮獲台灣前10大創新巨擘企業，也是唯一入列亞太地區百大創新巨擘企業之中的台灣企業，MaiCoin 集團提供全方位數位資產交易、數位資產延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案，服務業務包含MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS數位資產錢包託管、Qubic NFT技術整合服務等，是台灣虛擬貨幣交易量最大，並協助最多企業用戶發行NFT之數位資產集團。

MaiCoin 集團指出，集團成立近10年，現在終於可以說MaiCoin集團的時代即將到來，這10年來我們不放棄的與政府和大眾溝通，從平台功能與用戶體驗、產品定位與適法性、到監管議題等，目標讓虛擬貨幣與NFT 成為大眾生活的一部分，我們相信政府與大眾對於創新產業是抱持開放且正向的態度，所以 IPO 對我們來說不是終點，而是讓數位資產主流化的另一個起點。

MaiCoin 集團經歷過三次全球數位資產市場的熊牛起落，依然屹立不搖並穩定成長，在成立滿10年前夕正式宣佈啟動在台的IPO計畫，將與永豐金證券簽約，希望可以由其協助輔導並且送件。

展望未來，MaiCoin集團將持續推動數位資產主流化，期待扮演區塊鏈技術應用落地之虛實橋樑，將虛擬貨幣與 NFT 的廣泛應用帶入更多產業，為企業與社會入注更多創新的概念，期待未來帶給台灣更好的環境與國際地位。

MaiCoin 數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所主要提供使用新台幣交易虛擬貨幣服務，其中MaiCoin 數位資產買賣平台於今年率先推出可使用美元交易、MAX 數位資產交易所更為全球首創法幣資金信託保管、2021年雙平台更領先同業完成我國金管會的洗錢防制法令遵循聲明，雙平台擁有超過100萬的註冊帳戶數、虛擬貨幣交易之全台市佔率持續穩定領先同業；更看好未來虛擬貨幣支付發展，推出虛擬貨幣支付解決方案MaiPay，提供收銀系統服務串接虛擬貨幣收付功能，擴大虛擬貨幣支付之可行性，建構虛實貨幣無差異支付之新商業模式。

虛擬貨幣 NFT

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